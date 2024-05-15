鮑爾重申不升息 那指登高 台積電ADR揚3.8％

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美國最新數據顯示通膨壓力持續，值此之際，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）重申通膨降溫過程近來缺乏進展，當局必須保持耐性，並再次排除升息可能，華爾街股市14日開盤表現不一，午盤過後齊上漲，那斯達克指數僅盤初短線轉跌，翻紅後漲勢一路維持至收盤，收盤上漲0.75％，締造歷史新高紀錄，四大指數終場集體收紅。

道瓊工業指數揚升126.60點，或0.32％，收39,558.11點；標普500指數上漲25.26點，或0.48％，收5,246.68點；那斯達克指數勁揚122.94點，或0.75％，收16,511.18點；費城半導體指數大漲80.85點，或1.68％，收4,903.93點。

數據方面，美國勞工部14日公布，4月生產物價指數（PPI）月增0.5％，高於3月下修後的月減0.1％與市場預期的0.3％增幅，年增率則從3月的1.8％升至2.2％，符合市場預期，不過創下去年4月以來最大升幅。

剔除波動劇烈的食品與能源價格後，4月核心PPI月增0.5％，高於3月的月減0.1％與市場預期的0.2％增幅，年增率為2.4％，高於3月的2.1％增幅，改寫八個月來高點。

4月PPI增幅超乎預期主因是服務與商品成本勁揚，不過考量到3月數據下修，市場對於通膨居高不下的擔憂略為緩解，投資人轉而聚焦15日將出爐的4月消費者物價指數（CPI）。

數據公布後，美國公債價格一度閃跌、殖利率短線躍升，不過急彈後回軟，10年期美債殖利率一度降4.32個基點，報4.4433％。

政經方面消息，鮑爾14日在荷蘭阿姆斯特丹舉辦的外國銀行家協會（Foreign Bankers' Association）年度大會發表演說，重申聯準會下一步行動不會是升息，並強調他預期通膨將繼續走低，不過對於此一前景信心不如之前，導致當局無法透露是否或何時能夠降息，未來必須保持耐心，讓限制性政策發揮作用。

地緣政治方面，白宮14日發布聲明稱，拜登將保留前任總統川普實施的關稅，同時提高其他關稅，理由是中國採取不公平做法讓全球市場充斥著低價商品，對美國「經濟安全」構成不可接受的風險，受影響品項包括電動汽車、晶片和電池。其中，電動車關稅將提高到100％，半導體將提高到50％，電池則提高到25％。

另外，美國國務卿布林肯14日抵達烏克蘭首都基輔，執行為期2天的外交任務，據悉是要在烏克蘭努力抵抗俄羅斯襲擊之際，釋放「美國力挺烏克蘭」的強烈信號。

個股方面，Google於14日舉行Google I／O開發者大會，會上發表人工智慧（AI）搜尋引擎，捍衛其在搜尋領域的領先地位，並也新增語音對話功能Live，與OpenAI新模型GPT-4o一較高下。Google母公司Alphabet盤中曾小幅下跌，隨後扭轉跌勢，終場上漲0.60％，收在每股171.93美元。

蘋果傳出將在美國以外地區銷售頭戴式裝置 Vision Pro，近期已讓多國零售店員工至加州總部受訓，據受訓者表示，參與課程的員工分別來自德國、法國、澳洲、日本、韓國、新加坡和中國，意味著Vision Pro可能在上述國家開始販售。蘋果周二盤初漲近1.1％，隨後後回吐部分漲幅，終場收高0.62％，來到每股187.43美元，連漲兩日至2月9日以來高點。

沉寂三年的迷因股推手Roaring Kitty重出江湖，其在社群平台X發布圖片，刺激迷因股飆升，GameStop在周一收漲74％後，周二再飆60.10％，收報每股48.75美元，AMC則強漲31.98％，收報每股6.85美元。

龍頭科技股14日全線收紅，Meta上漲3.84美元，漲幅0.82％，收報471.85美元；微軟揚升2.84美元，漲幅0.69％，收在416.56美元；亞馬遜上漲0.50美元，漲幅0.27％，收在187.07美元。

台股ADR方面，台積電ADR勁揚5.54美元，漲幅3.78％，收報151.95美元；日月光ADR攀升0.19美元，漲幅1.84％，收在10.49美元；聯電ADR收高0.13美元，漲幅1.61％，以8.22美元作收。