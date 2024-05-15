英特爾發表亞太區AI發展前景報告 攜手夥伴加速台灣AI轉型步伐

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英特爾於2024年亞太地區AI趨勢洞察分享會，分享由其贊助的國際數據資訊（IDC）亞太地區AI成熟度研究報告。報告揭示亞太地區八個市場的AI發展現況，並對未來AI技術走向提出前瞻性預測。會中，英特爾同步分享三大AI發展建議，以及在台灣推動AI應用的兩大成功案例，期盼協助台灣企業掌握AI轉型先機。

根據IDC報告顯示，亞太地區AI技術和應用發展迅速，預計至2027年，本區域的AI支出將達到907億美元，2022年至2027年年複合成長率高達28.9％。儘管生成式AI風靡一時，但亞太地區企業在AI支出中，僅運用19％於生成式AI，81％用於預測性AI和解釋性AI應用。此外，邊緣AI的崛起正推動邁向混合AI時代的來臨，預計至2025年，全球企業將有75％的資料在邊緣生成和處理。

IDC同時評估亞太八大市場的AI成熟度，台灣現階段被定位於「AI實踐者」，具有策略性的AI創新作法，專注將AI融入製造和金融等領域。然而，除了大型企業之外，台灣中小企業在AI實質應用上仍蘊含巨大成長空間。

為加速台灣推動AI轉型，英特爾分享三大建議：建構開放的生態系統，以整體策略布署AI，並邁向混合式AI架構。英特爾亦分享在台灣的兩大AI應用案例，包括與板橋亞東醫院合作運用AI輔助喉癌檢測、與華碩共同開發AI內視鏡系統提高結腸疾病檢測準確率。

英特爾表示，IDC報告凸顯AI在亞太地區快速發展的同時，也點出台灣在AI轉型之路上，無論是產業應用或中小企業布局，均具有廣大商機。英特爾將持續透過創新技術、生態系統合作，協助台灣企業掌握AI先機，贏得全球化競爭優勢。