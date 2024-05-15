5／15盤前》Q1賺贏去年全年 「這檔」瞄準輝達GB200供應鏈

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●拜登政府宣布提高對中國一系列進口產品關稅，恐引發新一波中美貿易戰。經濟部14日表示，國內供應鏈廠商自2018年起進行全球化布局，3年來對大陸出口比重下降，會持續追蹤掌握供應鏈的最新變化；法人指出，此時宣布該項措施選舉操作意味濃，預期下半年隨選戰開打，中美貿易戰煙硝再起，產業上以台廠太陽能及中概IC設計，受惠程度最高。

至於中美貿易戰升級對台股的影響，法人評估短線影響不大，長線上仍需觀察關稅提高幅度、實施時間長短，以及中方是否有反制措施來評斷。

●520行情衝鋒、AI法說會行情點火，與航運族群續航大漲的三力助攻，在三大法人同步買超推升下，台股14日上漲128點收20,985點，與盤中最高20,994點，雙雙再刷歷史新高峰，具有價格發現功能的台指期更率先突破21,000點、上漲132點收21,013點表態，為520新總統就職提前慶祝。

●南俊國際（6584）受惠於CSP廠導入第二供應鏈，伺服器導軌產品趨於多元，並有機會切入GB200供應鏈，加上第二季通用型伺服器需求回溫，法人預期，南俊今年營收及毛利率可望逐季成長，本季毛利率將連續第三季挑戰新高。

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●美國最新數據顯示通膨壓力持續，值此之際，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）重申通膨降溫過程近來缺乏進展，當局必須保持耐性，並再次排除升息可能，華爾街股市14日開盤表現不一，午盤過後齊上漲，那斯達克指數僅盤初短線轉跌，翻紅後漲勢一路維持至收盤，收盤上漲0.75％，締造歷史新高紀錄，四大指數終場集體收紅。

道瓊工業指數揚升126.60點，或0.32％，收39,558.11點；標普500指數上漲25.26點，或0.48％，收5,246.68點；那斯達克指數勁揚122.94點，或0.75％，收16,511.18點；費城半導體指數大漲80.85點，或1.68％，收4,903.93點。

●ASIC（特殊應用積體電路）龍頭世芯-KY迎來重磅級股東，全球電商龍頭Amazon（亞馬遜）將斥資5.3億元，以每股2,382元私募價格認購224,537股（約224張），占世芯股本0.28％，成為公司第34大股東。

亞馬遜創直接注資台灣上市櫃公司先例，創辦人貝佐斯首度在台股股市觀測站露出。世芯強調，隨雲端大廠通常會同時進行不同種類晶片的開案，將持續在大客戶未來的技術藍圖規畫中，取得訂單機會大幅提升。

●長榮受惠紅海危機、歐美經濟復甦等利多，價量齊揚，第一季合併營收886.39億元，年增32.64％，稅後純益173.82億元，季增427.84％（約4.27倍），年增244.70％（約年增2.45倍），每股稅後純益（EPS）為8.14元，每股淨值暴升至221.61元。

●台股人氣王陽明海運爆量漲多，遭列注意股，14日公告4月財報，自結稅後純益29.77億元、年增91.63％，每股稅後純益0.84元，單月賺贏去年第二與第三季；累計前四月大賺123.56億元，是去年全年獲利的1.59倍，EPS達3.53元。

前一日公告4月財報的萬海航運，自結稅後純益23.53億元、年增10.5倍，EPS也是0.84元，意外上演航海王尬業績好戲。

●海運歐美航線5月底滿艙，加上面臨缺艙危機，讓航商有底氣5月運價連漲兩回，每半個月皆喊漲約1,000美元起跳，業界對重現疫情期間「疫」級漲速議論紛紛。繼歐洲線5月中漲價成功，美國線14日也宣告漲足，貨代業者表示，歐美貨量回溫，目前美國線艙位已滿到5月底，歐洲線艙位滿到6月初。

●美國對中國推出新關稅措施，引起台灣產業界高度重視。包括工總在內的產業人士14日直言，最關心台灣的核心產業半導體受到的影響，很難避免波及其產業上、中、下游業的製程、供應，與市場布局，供應鏈重組是不可逆的，尤其不宜低估大陸在半導體產業發展的決心、實力還有市場，而台灣的競爭優勢則是結合全球資源，持續維持領先的地位。

●兩大龍頭金控都將趁今年經濟好轉之際，持續壯大。國泰金控董事長蔡宏圖在今年致股東報告中表示，今年經濟三好二變數，三好即預期通膨壓力緩和、主要央行升息潮可能告一段落、新興科技應用商機持續擴展，都可望對經濟帶來正面助益；而各國貨幣政策、地緣政治衝突，對金融市場恐是二大變數。國泰金將透過科技創新及企業永續，持續朝「亞太地區最佳金融機構」邁進。

●不讓鴻海專美於前，代工雙強繼在iPhone市場抓對廝殺外，戰火也跟進擴及到電動車市場。和碩繼今年初宣布增資墨西哥廠7,500萬美元（折合新台幣24億元），持續加碼電動車業務後，14日又與恩智浦半導體（NXP）共同宣布啟用位於和碩聯合科技企業總部的聯合實驗室，象徵雙方在未來車輛開發的策略合作邁向全新里程，並加速和碩在軟體定義汽車領域的發展。

●半導體為全球已開發國家的戰略物資，並積極進行產業自主化，繼美、日、印及德國有意興建晶圓廠，法國也全力發展AI先進科技，力積電董事長黃崇仁13日參加由法國總統馬克宏主持的「France’s leadership in AI and Quantum」圓桌會議，向馬克宏建言，效法美國善用台灣強大半導體及IT產業平台，合作強化法國自主創新的未來科技實力。

●全球成熟製程晶圓代工供過於求壓力未減，力積電董事長黃崇仁宣布將以二大方向轉型，擺脫陸廠殺價競爭，其一是收取建廠授權金的Fab IP；其二則是擁有堆疊技術優勢的3D IC技術。

●群聯10日召開法說會後，股價遭空軍襲擊，連二日股價合計重挫15.6％，市值蒸發221億元。群聯執行長潘健成14日主動說明兩點，一是群聯不會跟進大陸模組廠在4～5月低價倒貨之舉；二是群聯的庫存品質好，賣的是「價值」，不是「價格」。

潘健成出席該公司舉辦的aiDAPTIV+平台GenAI開發者大會，他在接受記者採訪時指出，澄清近期市場傳出的大陸廠商倒貨之說。（中性看待）

●韓媒《The Elec》引述SK海力士（SK Hynix）高層說法指出，該公司打算在2026年開始量產HBM4E，比原先規劃還提前一年達陣。分析師表示，受到人工智慧（AI）爆炸性需求挹注，帶動高效能記憶體晶片供不應求，預料今年此類晶片供應吃緊情況將延續至明年。

SK海力士HBM技術團隊負責人與研究員Kwi Wook Kim於13日在首爾舉行的研討會表示，隨著技術不斷進展，新一代高頻寬記憶體（HBM）的更新週期由2年縮短到1年，第七代HBM投入量產時間由2027年提前到2026年。

●路透社最新訪調顯示，絕大多數經濟學家預期美國聯準會（Fed）今年將調降利率兩次，最快9月開始降息。此外，多數經濟學家連續第二個月調升美國2024年通膨預期。

由於市場降息預期回溫，美國10年期公債殖利率14日盤中小跌不到1個基點至4.4747％，逼近一個月低點，過去13個交易日以來有10天走跌。2年期公債殖利率下跌逾1個基點至4.84％。殖利率與價格呈反向走勢。

●眼看生成式AI市場競爭日漸激烈，OpenAI加緊腳步推陳出新，近日發表最新AI模型GPT-4o，不僅能接收文字、影像、語音指令，且AI運算比上一代快1倍，語音對答速度媲美真人對話，甚至能充當口譯員。

OpenAI技術長穆拉蒂（Mira Murati）13日於線上直播發表會上表示，GPT-4o無論在文字、影像、語音的AI運算上皆「大幅加快速度」。她表示GPT-4o的最後一個字母來自「omni」，意指具備全方位功能滿足所有使用者需求，不僅能處理50種語言指令，且速度比GPT-4 Turbo快1倍，成本只有一半。

●美國銀行（BofA）在14日公布5月全球基金經理人調查顯示，目前專業操盤人是2021年11月來對股市最有信心的時候，看多的主要理由是他們預期聯準會（Fed）將降息。

其調查的基金經理人合計管理5,620億美元資產，當中82％受訪者預期Fed在下半年首次降息，78％認為未來12個月不可能出現衰退。

●大陸互聯網巨頭騰訊14日港股盤後公布今年第一季業績，營收、獲利均超市場預期，三大主業毛利齊增。騰訊並公布今年庫藏股計畫，預計執行人民幣（下同）超千億元，以提高股東價值、提升股息。

騰訊在港交所公布未經審計財報，今年第一季營收1,595億元，年增6％，季增3％，高於市場預期的1,588.1億元。經調整後淨利潤502.7億元，年增54％，季增18％，遠優於市場預期的430億元。

●大陸財政部剛公布今年超長期特別國債將於17日首發，大陸國務院總理李強對此指出，籌集的資金要用以支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設（「兩重」建設）各項工作，並根據重要性、急迫性作為項目篩選指標，爭取早開工、早見效。

●2026年接軌前，強化資本結構，今年已有四家壽險公告盈餘轉增資，即南山人壽、富邦人壽、凱基人壽、遠雄人壽，其中南山人壽盈餘轉增資的金額高達87.73億元，為目前已公告四家壽險公司中最高，四家壽險今年盈餘轉增資金額合計超過188億元。

●證交法43條之1修正條文5月10日上路，持股申報門檻從10％降為5％，台股投資大戶壽險業並未被排除豁免，持股最多的國泰人壽已率先公告5％以上持股，投資部位中共有九檔個股持股超過5％，包含遠傳、穩懋等。

●鴻海14日舉辦法說會，指出現有ICT市場規模將近1兆美元，而根據部分研調機構預期，也AI產業在七到八年之內，就會超過1兆美元的規模，其中，硬體就超過一半，這部分正好是台灣廠商可以發揮的地方；未來幾年AI新興產業，確實可以帶來很大的貢獻。

●CYBERSEC 2024臺灣資安大會14日開展，AI扮主軸。多家上市櫃資訊軟體公司積極參展，包括精誠、零壹、安碁、關貿、凌群、走著瞧-創、宏碁資訊等推出AI相關的資安解決方案，業者也期待2024年資安威脅所帶動的商機。

●即使預售屋換約買盤退場，不過房市買氣持續熱絡，3月全台預售屋交易達1.3萬件、總金額2,135億元，若排除平均地權條例上路前一個月的大量上車潮，今年3月成交金額創下預售實價登錄實施以來的單月新高，業者坦言「房市買氣好的有點可怕！」

●中鋼14日開出6月盤價，一如預期為平高盤，其中熱、冷軋產品每噸調漲300元，其餘產品則維持平盤。中鋼表示，全球經濟溫和復甦，製造業訂單逐漸回升，有利目前中低庫存水位的回補需求釋出，考量國際鋼市穩中向上，6月月盤產品以平高盤開出，同時搭配多元配套措施，確保下游客戶出口接單量能。

●國光生技宣布，經過多年協商努力，與WHO（世界衛生組織）完成在PIP Framework（大流行性流感防範框架）下的SMTA2（標準材料轉讓協議2）簽署。此前已有歐、美、亞洲14家廠商與WHO完成簽約，國光生技成為第一家簽訂此協議的本土廠商。

●玉晶光（3406）14日公布第一季財報，營收為52.36億元，毛利率36.71％為近四年同期新高，每股稅後純益（EPS）9.65元。展望後市，玉晶光指出，第二季是傳統淡季，營收會略為下滑，待第三季新機量產後，營收規模將有機會提高。

玉晶光第一季營收寫歷年同期新高，主要動能來自於VR、MR新品出貨挹注，3月營收VR、MR產品營收占比達20％，4月營收占比則約為10％左右；目前觀察拉貨動能有望延續至第二季，不過實際情況還是要看市場需求而定。另外，雖然第二季為傳統淡季，但舊機種需求還不錯，且目前稼動率維持在高檔，目前看來表現有機會優於去年同期。

法人看好玉晶光今年可望切入iPhone 16潛望式鏡頭供應鏈名單，將獲得約20％市占率，其餘80％為大立光。據了解，玉晶光目前正進行認證中，若順利通過認證，最快有望在6月出貨。

●AI PC話題熱度不斷，繼摩根士丹利點名WoA AI PC將催熱產業成長，高度看好聯發科（2454）前景，列為族群投資首選後，大廠華碩（2357）最新公告的第一季財報不僅超乎預期，更預期AI PC推出將帶動下半年至2025年全球PC需求復甦，為市場追逐AI PC成長性注入強心針，內外資同步調升目標價。

●上市櫃首季財報公布最後倒數，績優股慶祝行情正熱，PC品牌大廠華碩（2357）首季財報驚艷市場，稅後純益季增39％並較去年同期轉盈、繳出雙成長，帶動股價14日強鎖漲停、衝破500元大關，一舉改寫逾26年新高，市場資金聚焦財報與展望佳之族群，陽明（2609）、燿華（2367）等多檔年季雙增股領頭衝。

●技嘉（2376）第一季合併營收在AI伺服器出貨帶動下，以551.64億元創單季新高，本業亦較去年第四季回穩，但在業外罕見出現虧損下，獲利成長力道被壓抑，不過每股稅後純益（EPS）仍以3.18元來到近八季新高，亦為僅低於疫情紅利下2021、2022年同期的歷史第三高。

●往年第一季常因季節性因素呈現營收季減，但隨營運進入新成長階段，貿聯-KY（3665）14日公布首季合併營收124.26億元季增1.89％，連帶合併稅後純益5.81億元、每股稅後純益3.56元，也優於去年第四季EPS 3.11元，透露景氣落底味道，今年拚季季增在望。

隨著庫存落底，醫療、半導體需求續回升，IT周邊設備也浮現急單，工廠自動化部分也見到落底後的買盤，貿聯-KY對今年展望轉趨樂觀，有望呈現季季高的溫和成長。

●看好AI及非AI之PC、伺服器業務後市動能，英業達（2356）於第一季維穩本業獲利能力之際，樂估今年營收將期有逐季走升表現，其中AI伺服器成長動能強勁，除將季季增，亦期可推動英業達整體伺服器事業全年雙位數增長，其它包括筆電、智慧裝置相關業務與含括車用相關之新事業，亦皆將同步向上。

●聯強（2347）14日舉行法說會，副總裁杜書全表示，聯強第一季營收年增17％、稅後純益年增27％，後續三個季度是否維持高幅度的成長？目前看起來確實有一些挑戰，但是聯強2024年全年目標營收定調將挑戰新高、獲利成長幅度將比營收成長幅度高，且每一季營收都可以達到1,000億元以上。

●台灣大（3045）14日召開法說會，總經理林之晨表示，台灣大第一季繳出亮眼的財務績效，每股盈餘穩健成長外，自由現金流也十分強勁、第一季約59.6億元，核心的行動業務成長趨勢持續，與台灣之星的網路整併執行進度更超前原本規劃。展望未來，台灣大將加速合併綜效，利用擴大的規模開展更多商機，以發揮飛輪效應的最大潛力。

●受惠四輪銷售成長、二輪高階機種熱銷，三陽（2206）第一季本業穩定成長，營業利益達16.98億元、年增4.56％，創同期新高，稅後純益13.85億元、年增2.44％，每股稅後純益（EPS）1.75元。

除本業及轉投資皆穩定成長之外，三陽繼去年認列新竹安駕中心1.5萬餘坪土地處分收益後，今年土地資產活化亦可望續有補丸，旗下內湖潭美段原新明服務廠合建「金矽谷NO.25」案最快下半年可完工，市場評估總銷金額上看百億元，對三陽貢獻開發利益將逾20億元。

●受惠市場回溫，輪胎三雄正新（2105）、建大（2106）、華豐（2109）第一季獲利同步繳出年增成績。正新首季稅後純益22.19億元、年增40.2％，EPS 0.68元，創2017年以來同期新高；建大首季營業毛利率23.65％，幾乎較去年同期倍增，推升稅後純益達4.35億元，EPS達0.46元，優於去年同期每股純損0.4元；華豐第一季稅後純益1.34億元、年增95.57％，EPS達0.48元。

●保瑞（6472）因重磅胃食道逆流藥Dexlansoprazole DR Capsule產品出現新競爭者而調整價格，波及第一季獲利表現，稅後純益為7.16億元，年衰退約近3成，惟每股稅後純益（EPS）7.07元，仍穩坐生技股每股獲利王座，毛利率約53％、年增近13個百分點，已連續四個季度站穩50％以上。

●南僑（1702）14日董事會通過第一季財報，受惠泰國南僑新廠產能與冰品業績挹注，首季合併營收55.86億元、年增5.99％，稅後純益達3.61億元，年增1.71倍，每股稅後純益（EPS）達1.45元。

●泰山（1218）首季營收達27.55億元，稅後純益1.55億元，EPS為0.32元，相較去年同期虧損近7,000萬元大幅改善。

●機電大廠東元（1504）14日董事會通過第一季財報，受到工程認列時間點去年首季為高峰期，墊高比較基期，加上去年同期業外轉投資富邦媒股價大漲的影響，今年每股純益為0.55元，低於去年同期的0.78元。東元預期，隨著智慧能源工程認列將進入高峰期、兩岸機電自谷底重返成長，第一季應為今年營運最低點。

●家電大廠聲寶（1604）14日董事會通過第一季財報，受到外銷以及空調、小家電等銷售較去年同期成長，第一季營收24.83億元、年增5.6％，在轉投資瑞智認列利益增加帶動下，單季稅後純益2.31億元、年增36.8％，每股純益0.61元，創近年同期新高。

●受惠台電強韌電網計畫大單，亞力（1514）14日董事會承認第一季財報，單季EPS達0.89元，飆同期新高。亞力目前在手訂單維持至少百億元，訂單能見度看到2028年，今年營收成長續創高，審慎樂觀。

●士電（1503）、中興電（1513）、亞力、華城（1519）等機電四雄，內有台電強韌電網計畫持續釋單挹注，外銷也傳捷報，目前在手訂單從100億至400多億元不等，訂單能見度已達2026至2030年，營運動能無虞。第一季財報皆報喜，士電第一季EPS達2.27元、中興電1.93元、華城2.29元、亞力0.89元，均創同期新高。

●亞聚（1308）、台達化（1309）14日舉行法說會。亞聚表示，營運維持全產全銷，在需求緩步回溫、原料波動趨緩，將伺機靈活調整產品組合；LDPE以內銷為主，需求相對穩定；光伏EVA需求依然熱絡，塗覆級EVA進入門檻高，可供應廠家有限，另視塗覆級與發泡級價差，靈活調整產品組合，今年營運應可比去年改善。

●遊戲研發公司宇峻（3546）14日召開法說會，揭露近兩年產品計畫，該公司預計2024年推出六款遊戲，其中包括在大陸市場將有二款產品上市。而隨著產品陸續上市，2024年的營收獲利將呈現逐季成長。

宇峻首季財報亦出籠，第一季營收3.81億元，與去年同期相當，不過，稅後純益則遠高於去年同期，達到0.88億元，其中有0.28億元為匯兌收益，這也使得第一季每股稅後純益來到1.75元，優於去年同期的1.07元。

●走出去年營運低潮，GIS-KY業成（6456）今年第一季轉虧為盈，稅後純益約5,100萬元，每股稅後純益約0.15元。第二季蘋果推出多款iPad新品，在新品拉貨效應帶動之下，業成營運表現可望持續好轉。

●笙泉（3122）14日宣布攜手呈功電子開發FOC智慧型調機系統，不僅提供客戶更方便的調機利器，並搭上節能和綠色產品（ESG）的列車，將成為兩家公司未來BLDC專用IC營收成長的新動能。

●工業電腦廠新漢（8234）搶占工業物聯網資安商機，旗下椰棗科技加速導入工業自動化和控制系統國際安全標準（ISA/IEC 62443），預計最快明年取得認證，將可望進一步拓展歐洲市場版圖，強化智慧製造、機器人應用布局。

●臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計928家及80家，共計1,008家皆已於10日前完成4月營收申報作業。依據公告顯示，4月全體上市公司營收總計3兆2,751億元，較去年同期成長5,147億元，年增18.65％，營收成長公司共662家，衰退公司共346家。

另累計今年前4月全體上市公司營收總計12兆4,112億元，年對年成長9,880億元，增幅8.65％，營收成長公司共612家，衰退公司共396家。

●臺灣證券交易所表示，億而得（6423）已公開發行普通股股票自5月15日開始上市買賣，為資本市場第14家於創新板上市公司。億而得初次於臺灣創新板上市掛牌，僅限合格投資人委託證券商買賣，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股票價格採無漲跌幅度限制。

●美財報公布進入尾聲，包括微軟、蘋果、Alphabet等重量級科技廠皆釋出正向利多訊息，據統計，整體S&P500企業近80％成份股第一季EPS優於預期。法人看好，挾帶基本面、資金面雙優勢，將吸引新一波買盤流入，美股ETF也將搭上產業成長順風車。

台股目前已掛牌發行的美股ETF包括元大S&P500（00646）、國泰費城半導體（00830）、統一FANG+（00757）、富邦NASDAQ（00662）等，今年以來累計報酬皆達1成以上，若以三年夏普值（報酬風險比）來看，分別為0.89、0.78、0.73、0.77。

●缺水趨勢下，市場對水資源回收再利用需求增加，加上環保標準日趨嚴格，廢水代處理及水回收再利用廠工程接案量成長，推升崑鼎（6803）、欣陸投控（3703）旗下欣達環工，以及平和環保（6771）首季獲利增加。業者指出，從4月營收持續成長下，預期今年營運成長可期。

欣達環工在環境工程及水資源處理業務量增加下，今年第一季營收成長54.3％。平和環保第一季稅後純益3,106萬元，年增8.57％；4月營收5,239萬元，較去年同期成長3.37％。

崑鼎首季稅後純益2.97億元，年成長4.8％，EPS達4.15元，創同期新高。自結4月合併營收6.21億元，年增9.97％。

●智慧城市商機已成保全業營運成長的新藍海，雖然面臨傳統保全業務式微考驗，但在智慧城市業務量增加下，中保科（9917）、新保（9925）今年首季獲利年增率仍達2％以上。

中保科首季稅後純益6.19億元，年成長2.04％，EPS達1.4元；新保首季稅後純益1.98億元，年增2.23％，EPS為0.52元。

●因越南市場需求帶動，提升木器塗料樹脂的出口，加上業外收入，大立高分子（4716）今年第一季每股稅後純益0.46元，擺脫連二年虧損低潮。大立成功研發PEDOT·PSS導電高分子奈米複合材料，可應用於電子產業和紡織業，將有助未來營收表現。

利空因子：

●證交法43條之1的公告門檻從10％降為5％，同時，與他人共同或以他人名義持有的股份都要併計公告，公司「藏鏡人」現形的同時，也讓惡意（非合意）併購難度降低，即可明白大股東真正持股水位，容易發動狙擊，金融業亦可能掀起非合意併購潮。

●美國4月生產者物價指數（PPI）月增0.5％高於預期、年增率2.2％創2023年4月以來最高，顯示第二季開頭通膨依然頑強，為美國聯準會（Fed）9月是否啟動降息增添變數，Fed主席鮑爾14日表示，儘管美國首季通膨缺乏進一步進展，但仍有信心通膨將回落至接近去年的水平，限制性政策可能需要更長時間才能讓通膨回到2％目標。

鮑爾在荷蘭阿姆斯特丹舉辦的外國銀行家協會（Foreign Bankers' Association）年度大會發表演說時表示，「不要認為Fed下一步行動是升息，更有可能維持利率不變。」

●美國聯準會（Fed）副主席傑佛遜（Phillip Jefferson）13日表示，在有更多證據證實通膨將回到2％目標前，Fed應該維持利率穩定。他還坦言Fed官員接連對貨幣政策發表不同看法，可能會給市場帶來更多混亂。

●AI浪潮席捲全球，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）警告，AI「如海嘯般」衝擊勞動市場，影響全球4成就業機會，恐加劇社會不平等。

喬治艾娃出席瑞士國際問題研究所（Swiss Institute of International Studies）在蘇黎世主辦的活動指出，AI恐在未來兩年，衝擊已開發經濟體60％的就業機會，全球40％的工作也會受到影響。

●疫情過後電玩遊戲需求萎縮，導致PlayStation 5遊戲機銷售每況愈下，拖累索尼整體業績。索尼14日公布去年度（今年3月底止）營業獲利衰退7％，並預警今年度PS5出貨量進一步下滑。

索尼14日另宣布股票一拆五計畫，自10月1日起生效，並打算自5月15日起的1年內實施多達2,500億日圓（約16億美元）庫藏股，回購股數不超過3,000萬股。14日收盤索尼股價維持在11,965日圓，漲幅不到1％，今年迄今更是大跌逾8％，表現遠遜大盤。

●阿里巴巴14日港股盤後公布第一季財報，營收優於市場預期，但經調整後淨利潤較上年同期下滑11％，拖累其美股早盤重挫逾7％。此外阿里巴巴高管在業績電話會上暗示，將實施庫藏股，表示目前帳上未來可用於股票回購的金額，還有近300億美元。

●美國總統拜登14日宣布，提高一系列中國進口產品關稅，包括電動車、電池、太陽能組件、半導體等七大項產品，價值180億美元。經過兩年多的檢視，美國針對中國關鍵產業的關稅鍘刀終於落下，全球市場則擔憂，美方大動作恐將引發新一輪貿易戰。

美國總統拜登14日宣布，提高一系列中國進口產品關稅，其中電動車關稅大幅調高3倍至100％，半導體和醫療產品關稅也調升至最高50％。

●中華精測（6510）14日公告表示，已收到Technoprobe S.P.A.（義大利商技術探測股份有限公司）提起的專利侵權訴訟起訴狀，並強調，公司的製程與系爭專利製程顯有不同，為維護公司及股東權益，該案已委請律師處理，應不致影響公司營運。（中性看待）