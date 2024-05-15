前往主要內容
工商時報LOGO

小資族也能買一籃子IC設計千金股

國內首檔聚焦IC設計ETF誕生 00947 520開募

  • 工商時報 蔡淑芬
台新投信總經理葉柱均(右）與台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）經理人黃鈺民出（左）席國內首檔首檔聚焦IC設計產業的ETF-台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）的開募記者會。圖／台新投信提供
台新投信總經理葉柱均(右）與台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）經理人黃鈺民出（左）席國內首檔首檔聚焦IC設計產業的ETF-台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）的開募記者會。圖／台新投信提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台新投信總經理葉柱均表示，台灣IC設計產業長久以來在全球競爭力始終占據領先地位，也不斷創造出高毛利及高獲利水準，IC設計股成為台股市場千金股常客，未來隨著生成式AI的興起，可望帶動台灣IC設計產業另一波成長高峰。台新投信看好台灣IC設計產業的長線漲升行情，特別推出國內首檔聚焦在IC設計產業的ETF-台新臺灣IC設計動能ETF基金（證券代號：00947），讓投資人一起參與IC設計產業未來多頭行情，00947毎股發行價15元，將於5/20開始募集。

台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）經理人黃鈺民指出，台灣IC設計公司受惠台灣產業群聚效益，產值市占率全球第二，僅次於美國，主要強項在手機、消費電子、顯示、通訊等周邊晶片，站在科技需求浪頭之上。台灣IC設計公司不僅鞏固先進製程的領先地位，並持續擴大優勢中，為台股的高獲利族群代表，成為股王的製造機。1987年之後誕生了18個股王，皆是代表當時最夯的產業，2009年後的股王，包含聯發科、矽力KY、信驊、世芯KY等皆是IC設計公司，未來漲勢可期。

黃鈺民表示，台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）擁三大特色：一、瞄準智能浪潮：AI趨勢下，聚焦IC設計具區隔性產品；二、動能增益：每季定審時精選結合近三月股價與營收動能的個股，捕捉IC設計強勢股，追求長期優異績效；三、追求成長之餘發放股息：採季配息與收益平準金機制，讓投資人享有彈性的現金流。成份股於毎年二、五、八、十一月季定審，選股更具彈性與靈活優勢。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 財報太亮眼！「這檔」獲利狂飆70倍 法人最新看法曝光

  2. 陸殺價搶單太狠了！比亞迪吃下15億大餅 歐洲老字號車企破產

  3. 上市線纜業 首季獲利報喜

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。