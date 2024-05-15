橋水Q1持倉出爐 科技股受寵愛 特斯拉遭冷落

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全球最大避險基金橋水基金（Bridgewater Associates）於14日公布第一季持倉報告，主要變動為大幅增持Google、輝達、蘋果、Meta和微軟，另也新建倉亞馬遜和超微，盡顯該公司對於科技股之青睞，惟特斯拉被排除在外。

截至2024年3月29日為止的第一季，橋水美股持股規模來到179億美元，為一年來的最高水平，前十大持倉的集中度由31.40％小幅升至31.87％，截至3月底，該公司擁有91名客戶，管理的全權委託資產超過1,717億美元。

橋水的前兩大重倉股依舊是 iShares 核心標普500指數ETF以及iShares 核心 MSCI新興市場ETF，前者雖然被小幅減持2.5萬股，但仍以價值11億美元的近210萬股排在橋水的持股榜首。

橋水第一季共增加了72檔股票，其中最大的新建倉個股為電商龍頭亞馬遜（Amazon），買進近105萬股，價值1.89億美元，第二大新進建倉個股為晶片巨擘超微（AMD），買進近68萬股，價值1.23億美元。

橋水也於第一季大手筆增持多檔大型科技股，該公司去年末僅持有1,109股蘋果（Apple）股票，今年第一季增加184.1045萬股，總持股來到184.2154萬股、價值3.16億美元。

橋水另增加Google A類股332萬股、總持股接近537萬股，價值逾8億美元，對輝達（Nvidia）增持43.6萬股、總持股達70.5萬股，價值6.37億美元，對微軟（Microsoft）增持38.2萬股、總持股接近58萬股，價值2.44億美元，均較上季末翻倍增持，而對Meta A類股則增持32.8萬股，總持股來到99.4萬股，價值4.83億美元。

在上述調整後，橋水第三至十大重倉股排行榜出現明顯變化，Google、輝達和Meta分別躋身橋水最大持倉的第三、第五和第六名，而可口可樂（Coca Cola）和好市多（Costco）的持倉規模則被擠出前五名，意味著橋水更加青睞科技股，對消費股的熱情降溫。

橋水對將可口可樂減持逾171萬股，剩餘持股接近629萬股、價值3.85億美元，好市多則減持逾15萬股，剩餘持倉53萬股、價值3.92億美元，均減持兩成之多。

此外，橋水第一季減持規模較大的個股亦包括中國電商拼多多以及iShares中國大盤ETF。

從橋水第一季的持倉報告可看出該公司重點押注「美股七雄」（Magnificent Seven）僅特斯拉除外。橋水創辦人達里歐（Ray Dalio）今年2月底便曾在社群平台上發文稱，美國股市並未陷入投機泡沫，七雄的股價雖然稍微貴了些，但並未過頭，其中，Meta及Google母公司Alphabet相對便宜，而特斯拉則相對昂貴。