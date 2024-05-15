潘健成滅火無用 群聯重訊連發 連續參加10場法說會為哪樁？

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群聯法說會後13日引發空軍襲擊，執行長潘健成同日緊急澄清，然而昨（14日）卻難穩市場信心，股價連兩日重挫15.6％、市值蒸發221億元。潘健成表態不會跟進低價倒貨，並強調群聯庫存品質好，賣的是價值。值得注意的是，群聯昨日下午一口氣發布十條重訊，宣布參加10家券商舉行的發表會，引發市場熱議。

群聯10日於法說會意外透露大陸NAND相關廠商出現低價拋售庫存的情況，13日引爆空軍殺機，股價報量跌停，儘管公司迅速表態不會跟進陸廠拋售，但14日仍止不住賣壓，雖然股價跌幅收斂至6.25％，但單日成交量井噴近10倍，市場陷入恐慌。

群聯澄清近期市場傳出的大陸廠商倒貨之說，潘健成對於陸廠低價拋售庫存是沒有底線的作法，且隨著NAND價格攀升，當低價庫存賣完了，預估第三季大陸模組廠保證賠錢。

潘健成表示不會跟進拋售，並強調手上約300億元庫存都是好品質的，此外，三星、SK海力士、鎧俠等原廠也不想要降價求售。

事實上，法說會主要內容大同小異，據業內指出，群聯重訊10連發，積極參加10家券商法說會意在提高能見度，此外，也有助市場了解公司財務及營運展望，若投資人認同，則可望為股價止血。

據公開資訊觀測站顯示，群聯14日連發十條重訊，以下為參加重訊時間及會議名稱：

5/16（四）：MasterLink證券與櫃買中心TPEX共同舉辦之2024台灣企業日(Taiwan Corporate Day 2024)法說會

5/23（四）：Fubon證券舉辦之Investor Forum法說會

5/24（五）：CTBC中信證券舉辦之Investor Forum法說會

5/28（二）：Taishin Securities舉辦之Investor Forum法說會

5/31（五）：Hua-Nan Securities (華南永昌證券) 舉辦之 Investor Forum法說會

5/31（五）：UBS Securities舉辦之UBS Taiwan AI Focused Corporate Day法說會

6/07（五）：Citi Securities舉辦之Investor Forum法說會

6/12（三）：President Securities (統一證券) 舉辦之 Investor Forum法說會

6/13（四）：KGI Securities (凱基證券) 舉辦之 Investor Forum法說會

6/25（二）：Capital Securities (群益證券) 舉辦之 Investor Forum法說會