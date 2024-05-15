0515群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

（1）鮑爾修辭學！

美國4月PPI、核心PPI

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二（5/14日）表示，4月PPI是「憂喜參半」（Mixed）而非「火熱」（Hot），Fed的下一步不太可能是升息。

美國4月PPI、核心PPI

美國PPI4月漲幅超出預期，但聯準會首選通膨指標（指PCE）的關鍵組成部分較為平靜。

美國4月PPI、核心PPI

●PPI年比創2023年4月以來最高

●PPI月比上揚主要貢獻來源：服務

●服務（製成品商品）還是居高不下。

聯準會主席Powell

●聯準會主席鮑爾加倍強調在更長時間內維持高利率的必要性（higherforlonger），必須耐心等待通膨繼續降溫的證據。他還重申聯準會的下一步行動不太可能是加息。

美國4月CPI、核心CPI

●PPI溫和反彈，且服務是主要貢獻來源，CPI很難低於預期。但鮑爾談話有減壓效果。

美國NFIB小企業樂觀指數

●隨著銷售預期改善，美國小型企業的樂觀情緒今年首次反彈，而計劃漲價的業主比例則跌至一年來的最低點（下降7％至26％）

美國4月NFIB小企業樂觀指數

●最關心的通貨膨脹較一個月前接近一年的高點下降3％至22％。

聯準會理事Cook周二有發言，但未評論貨幣政策。

●穆迪（Moody’s）一份最新報告顯示，隨著華爾街到期債務借款人的還款率大幅下滑，4月商業辦公室貸款拖欠率升至近六年來最高水平。

●美國家庭債務達到紀錄水平，越來越多的借款人艱難還債。紐約聯準會周二發布的家庭債務與信貸季度報告顯示，第一季度美國家庭債務總額上升至17.7兆美元。比第四季度增加1,840億美元，增幅為1.1％。

●這些數據凸顯出美國家庭在通膨高漲時代面臨的經濟壓力越來越大。食品和租金等必需品價格持續上漲導致家庭預算緊張，迫使人們使用信用卡來購買必需品。自疫情以來消費者增加了3.4兆美元的債務。

●這些債務也面臨更高的利率。信用卡欠款：二、三季下，四一高

歐央比利時Wunsch

●繼6月可能首次下調利率後，不應急於進一步降息。他提到了強勁的薪資成長等因素。「薪資壓力仍然持續，這使得服務業通膨高企」。

歐洲央行荷蘭Knot

●歐洲央行管委、荷蘭央行總裁Knot周二（5/14日）表示，歐央6月的政策會議可能是開始降低借貸成本的合適時機，這強化了市場對該央行即將進行貨幣寬鬆的預期。

（2）拜登再出手，有效？招式使老？

●美國總統拜登周二（5/14日）正式宣布，將對中國生產的電動汽車課徵100％關稅，作為保護本土汽車製造商，免受廉價進口商品影響的一部分措施。

●《衛報》報導，美國將對價值180億美元的中國商品實施更嚴格限制。此舉可能加劇雙邊貿易緊張關係。

●新關稅將在90天後生效，此期間將密切關注中國報復的跡象。

●鋰電池關稅從7.5％增至25％，關鍵礦產關稅從0％上修至25％，太陽能電池從25％調高至50％，半導體從25％增至50％，鐵、鋁與個人防護裝備從0至7.5％上修至25％。

●義國經濟部長吉歐蓋提（Giorgetti）周二（5/14日）表示，在美國對中國祭出「非常嚴厲」的關稅措施後，下周在義大利舉行的G7會議將討論全球貿易面臨的碎片化風險。

●美國總統拜登（JoeBiden）周一（5/13日）簽署了禁止進口俄羅斯濃縮鈾的法案。根據美國能源部的數據，俄羅斯是美國最大的鈾燃料來源國，美國反應爐使用的鈾約有四分之一來自俄羅斯。

●中國將於周五（5/17日）開始，發售第一批超長期特別主權債券，以籌集資金支持經濟。超長期特別國債涉及期限為20年、30年、50年。這是過去26年來中國第四次動用超長期特別國債。

●財政部並未透露將出售的債券數量。但據《彭博》引述知情人士說法，具體而言，中國今年計畫至11月底前完成發行3,000億元20年期、6,000億元30年期和1,000億元50年期的特別國債。

●目前，中國長期國債的期限一般在10年及以上。超長期特別國債將重點支持科技創新、城鄉融合發展、區域協調發展、糧食能源安全、人口高品質發展等領域建設。

●中國房地產市場的下滑還在繼續，公寓別墅建築商雅居樂（03383-HK）首度出現美元債務違約，周二（5/14日）在香港掛牌股票價格崩跌逾一成，一度跌深超過17％，恐創下9個多月來最大單日跌幅紀錄

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