《台北股市》MSCI半年調 台股成分股增2減3、小型指數增28減10

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【時報記者林資傑台北報導】MSCI明晟於台灣時間今（15）日公布最新半年度調整，全球標準指數的台股成分股新增華城(1519)及奇鋐(3017)2檔、刪除譜瑞-KY(4966)、力積電(6770)、南電(8046)等3檔，全球小型指數的台股成分股則新增多達28檔、刪除10檔。上述調整將在5月31日盤後生效。

MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）成分股的半年度調整，台股成分股新增華城及奇鋐2檔，均自全球小型指數股轉進。譜瑞-KY(4966)、力積電(6770)、南電(8046)等3檔則遭刪除，轉進全球小型指數台股成分股。

全球小型指數成分股部分，台股成分股此次新增多達28檔，包括名軒(1442)、華榮(1608)、第一銅(2009)、海悅(2348)、燿華(2367)、志聖(2467)、皇普(2528)、金麗科(3228)、牧德(3563)、辛耘(3583)、閎康(3587)、崇友(4506)、譜瑞-KY、永信建(5508)、全家(5903)、元大期(6023)、達麗(6177)、豐藝(6189)、神盾(6264)、順藥(6535)、力積電、昱展新藥(6785)、富世達(6805)、泓德能源-創(6873)、雲豹能源-創(6869)、南電、國統(8936)、櫻花(9911)。

遭剔除的全球小型指數台灣成分股則有10檔，包括味全(1201)、華夏(1305)、華城、精華(1565)、永光(1711)、奇鋐(3017)、同致(3552)、泰鼎-KY(4927)、宣德(5457)、晶焱(6411)，其中華城及奇鋐轉列入全球標準指數台股成分股。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在5月31日盤後生效。