《產業分析》亞馬遜參與世芯-KY私募案 AI路上相互力挺

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【時報記者王逸芯台北報導】世芯-KY(3661)昨(14)日公告，將辦理私募現增，找來得對象是全球電商龍頭亞馬遜，亞馬遜將參與世芯認購股權22萬4537股，每股定價2382元，總投入資金約5.35億元。由於亞馬遜旗下AWS一直以來都是世芯重要北美客戶，故推估世芯-KY私募現增找來亞馬遜，不論是實質或是象徵意義都相當具有指標性，也勢必讓未來雙方合作更加緊密。

世芯-KY董事會決議辦理112年第2次私募普通股22萬4537股，每股認購價格訂為2382元，參與現增竟是全球電商龍頭亞馬遜，世芯-KY表示，該資金是為充實公司長期營運發展所需之營運週轉金。

世芯-KY在2021年時因大客戶天津飛騰遭美國列實體名單，股價、業績雙雙受挫，從此之後，世芯-KY轉而瞄準北美市場，效應也快速反應在財報上。世芯-KY第一季營收達104.89億元，季增加13.6%、年增加83.4%，首度突破百億元大關，創下歷史新高；第一季稅後淨利12.26億元，季增加9.46%、年增加110.7%；每股純益15.83元。

AI(人工智慧)大行其道，相信不論是世芯-KY或是亞馬遜都想緊抓商機，彼此互為靠山不啻是一個相當好得選擇。世芯-KY在AI晶片設計上具有技術優勢，AI含金量極高，更和晶圓廠有良好得關係。至於亞馬遜，當然更不用多說，其身為全球電商龍頭，早已積極發展AI多年，透過參與世芯-KY增資，對其未來長期AI布局絕對更有籌碼。

北美客戶目前為世芯-KY最重要營運動能來源，今年第一季世芯-KY受惠美國AI客戶出貨飆升，7奈米AI ASIC出貨量仍佔總收入的一半以上，其中，AWS更為居關鍵地位。先前外資也曾說，AWS為世芯-KY現階段最重要客戶，且到2025年訂單需求都非常強勁，惟須留意到2025年是AWS的產品轉換期，換言之，需求不是問題，最重要的還是產能問題，世芯-KY面對產能問題，也積極解決，持續向台積電(2330)爭取更多Cowos產能，假設未來Cowos產能供給更順暢，則世芯-KY營運將更上層樓。

有鑑於CSP廠持續進行ASIC晶片的開發，世芯-KY今年受惠北美CSP及IDM客戶強勁需求，帶動7奈米、5奈米的營收貢獻增加，未來在新創公司亦積極發展AI晶片的帶動下，世芯-KY因擁有與晶圓代工廠良好的合作關係，將更能獲利新創公司的委託設計服務機會，加上在車用自駕晶片亦將於2026年開始有營收貢獻，分散產品集中度風險，對長期營運更趨健全。

法人預估，世芯-KY因北美CSP大客戶及IDM客戶出貨動能無虞，且在CoWoS產能的分配上亦已確定，將帶動世芯-KY2第二季及第三季營運連續性季成長無虞，第四季雖因量產進入季節性淡季，但無礙全年營運大幅成長，因此，預估世芯-KY今年全年營收年增上看5~6成，且每股獲利上看逾7股本。