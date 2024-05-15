《生醫股》保瑞首季EPS7.07元 毛利率連4季逾50%

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【時報記者郭鴻慧台北報導】保瑞(6472)首季營收新台幣28.57億元，毛利率約53%，較前一年度增加近13個百分點，連續4個季度站穩50%以上。營業利益新台幣8.9億元，營業利益率31%，稅後淨利新台幣7.44億元，EPS 7.07元。

保瑞表示，Q1合併營業費用約為新台幣6.1億元，較去年同期增加約62%。主要是由於晨暉生技的併入，使得銷售、管理和研發等各項營業費用都有增加。

此外，全球市場銷售業務在美國新增品牌新藥銷售營收，需要繳交年度相關規費，也導致Q1的銷售費用相較去年同期增加了約98%和52%。而合併營業利益為新台幣8.9億元，比去年同期減少約42%，主要是因為產品組合優化導致營收規模有所不同。優化後的產品組合提升了公司的獲利能力，使得Q1的營業利益率仍然保持在30%以上。

保瑞Q1全球CDMO業務營收達14.7億新台幣，年增約12%，季增約有4%，截至4月底已增加4個新專案，預計2024年全年將協助旗下客戶在全球市場上推出至少15個商業量產產品，營業目標保持不變，展望樂觀。

從產品市場比重來看，Q1美國市場銷售仍然佔主要份額；儘管其胃食道逆流藥Dexlansoprazole DR Capsule因新廠家進入市場，導致價格調整，但市場影響已在3月份反映。根據最新截至3月底之市場統計資料，保盛藥業的出貨市佔仍居領先地位，後續也將持續強化產品組合，拓展營收來源。

保瑞去年第三季併購的6個品牌新藥已帶來營收貢獻，今年第一季又有3個新學名藥產品上市，已達成全年6個以上新產品上市目標的50%。