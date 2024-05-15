彩晶處份中光電獲利近8千萬 可能是為了「這件事」？

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彩晶昨日公告處分手中中光電持股3,928張，獲利近8千萬，由於彩晶第一季仍持續深陷虧損，本次處分獲利可望改善第二季財報帳面數字。

過去兩年元宇宙商機一度成為市場追逐焦點，彩晶也因此大買中光電持股，2021年彩晶曾砸15億元投資中光電後，2022年2月公告規劃在25億元內持續曾持中光電，對中光電持股一度超過9％成為大股東，彩晶董事長更順利當選中光電董事。

不過，2022年5月，彩晶公告決議廢止取得中光電普通股，並表示短期內不再加碼，如今彩晶卻公告5/9～5/14期間，共計處份中光電3,928張，每單位平均價格100.79元，交易總額約3.96億元，獲利約7,948萬。旗下子公司華俐投資也處分119張，平均單價98.14元，交易總額約1,168萬，獲利約531萬。

彩晶第一季銷貨收入25.37億元，季減15％，營業損失約11億元，淨損13.13億元，基本每股虧0.46元，由於第一季續陷虧損，本次逢高出脫中光電持股，可望改善財報帳面數字。

中光電今年來自3月中的69.9元起漲，迄今已大漲31元，14日收盤報101元，累計漲幅逾44％，但仍錯過中光電3月中的波段高點111元，若在當時賣出，獲利可望更加亮眼。

彩晶去年第四季合併營收約為29.97億元、相比前一季減少8.18％，毛損率約為32.36％，營業損失約16.65億元，稅後淨損約18.54億元，每股淨損約0.64元，單季虧損也是近年來的高點。

彩晶去年全年合併營收約123.53億元、相比前一年減少的27.55％，毛損率約20.59％，營業損失約48.55億元，稅後淨損約46.72億元，每股淨損約1.63元。虧損金額較前一年擴大，並且寫下12年來的最差表現。