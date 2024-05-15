《電週邊》英業達外資報告 聚焦在GB200機架於明年首季出貨

【時報記者任珮云台北報導】英業達(2356)在法說會後，外資出具報告將亮點放在GB200機架的出貨預期。英業達預計將於2025年第一季度開始出貨GB200機架。先前在H100，英業達主要生產伺服器主機板並運送至ZT（系統整合商）進行全機架組裝；但由於GB200的製造複雜度較高，英業達轉投資的美國系統整合廠ZT，在新澤西州的生產成本較高，ZT將把部分全機架訂單外包給英業達，英業達還將繼續為H200（將於2024年第二季度末出貨）和B100/200（2024年第四季度）進行主機板生產。

外資給英業達的評等從「中立」到「買進」都有。首季財報受到較高的淨利息費用，公司的非營運虧損超出預期。但展望第二季，公司強調銷售額將按季高位數位增長，並且利潤率有望改善，這一預期好於市場預期。管理層對2024年下半年的需求前景也持積極態度，因為人工智慧伺服器的推出以及筆記型電腦和智能設備出貨的恢復將成為增長的支柱。因此，美系外資認為英業達股票將反應更好的銷售預測和利潤改善，而給予「買進」。至於給予「中立」評等的外資，則認為AI伺服器的價值已經反應在股價上。

英業達第一季度的利潤率不佳，主要受到中國伺服器的貢獻較高。不過，好消息是，AI伺服器占整體伺服器的營收，將由2023年的7%上升到2024年的20%，這高於市場估計的15%，可能是由於中國對人工智慧伺服器（如Nvidia H20）的需求增強。