《觀光股》瓦城Q1每股賺2.52元 7品牌將漲價約4.5%

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團瓦城(2729)董事會通過2024年首季財報，受惠節慶及展店效益顯現，合併營收創15.36億元新高，惟受成本持續攀升及業外虧損加劇拖累，歸屬母公司稅後淨利0.89億元，季增達92.98％、但年減39.96％，每股盈餘（EPS）2.52元，自近1年低點回升。

展望後市，瓦城第二季展店計畫不停歇，今年目標於全台新展20～25家店。同時，因應人力、食材與物料及租金等營運成本持續攀升，集團經審慎評估後，決定自21日起調整旗下7品牌餐點價格以反映成本，平均漲幅約4.5％。

瓦城2024年首季合併營收創15.36億元新高，季增11.81％、年增5.27％。營業利益1.17億元，季增達近1.02倍、但年減36.67％。加上業外虧損加劇，使歸屬母公司稅後淨利0.89億元，季增達92.98％、但年減39.96％，每股盈餘2.52元。

瓦城表示，集團穩健拓點不停歇，有效拓展營收規模，並在面臨人力、食材與物料及租金等成本持續攀升之際，持續致力管理原物料供應鏈及控管營運成本。首季毛利率50.72％、營益率7.63％，優於去年第四季49.1％、4.23％，但遜於去年同期52.92％、12.68％。

瓦城首季新展2家店，為進駐台中誠品480店開出「非常泰」與「1010湘食堂」，搶攻七期商圈人潮。第二季展店腳步不停歇，5月1日「時時香」開出桃園新光三越站前店、6月將進駐台中三井購物中心開出新店，並將於本月再開出台菜新品牌，以持續擴大市場版圖。

展望後市，瓦城表示母親節、端午節檔期及端午粽外賣商機持續火熱，有助挹注來客和營收，推動第二季表現將更上層樓。今年將持續以多品牌策略拓市，精準評估各商場商圈發展最適品牌及店型，以瓦城、時時香、1010湘品牌為主力，目標今年新展20～25家店。

而因應成本持續攀升，瓦城經審慎評估後，宣布自21日起調整瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心、YABI Kitchen及樂子the Diner等7品牌餐點價格，平均漲幅約4.5％，月月泰BBQ及甫開幕的BOBO則不變動，透過適度反映成本持續提供顧客最高品質的餐飲服務。