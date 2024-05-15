天籟渡假酒店 極致避暑享受 一日八餐全覆式美食盛宴

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炎熱夏天，即將來襲，除了在室內吹冷氣的選擇外，更可以到陽明山好好享受這大自然透心涼的渡假方式！在山巒層疊景觀絕美的陽明山天籟渡假酒店，不僅能享受2000坪的戶外露天風呂，包含了溫泉池、冷水池、冰水池、氣泡按摩池、沖淋水柱舒壓、烤箱、半露天男女泡湯區等22種各式不同主題泉池。

身心沐浴在山間清新優美的環境中，翠綠山景與風呂的相互輝映，擁山入湯，感受泡湯風情，體驗身心靈徹底放鬆的愉悅，享受這青巒疊嶂之美，坐擁陽明山之勝，這絕對是最佳的避暑勝地。

而且在天籟渡假酒店的地下一樓還規劃面積寬廣的「SPA水世界」，擁有高達一層樓、360度迴旋的滑水道，適合親子童樂的戲水設施，也有各種舒壓按摩池。夏日養生首重養心，也要注意因為濕熱造成皮膚的不適。而在陽明山秀麗風景中，能感受大自然對身心靈五感的療癒，是一舉數得既能渡假賞景，又兼具養生健體的夏日休閒活動！

即日起至12月30日止，天籟渡假酒店推出每日限量20組、1泊8食的寵粉無極限2.0超優惠住宿專案，不僅可以盡享千坪戶外露天風呂、室內外三溫暖及各項休閒、球類設施，還提供8種餐飲與特色小點，除了主題晚餐、超霸氣早餐外，更提供箴品茶研阿里磅珍奶、在地地瓜手工奶酪、少女心鮭魚卵地瓜慕斯泡芙、現控窯烤地瓜點心、超人氣宵夜地瓜芋圓紅豆湯，最後再提供一份在地大心伴手禮。這超值的優惠，當然也堪稱「極上寵粉2.0」的標題！

8食中的窯烤地瓜兌換地點就在露天風呂旁的「風呂小棧」，除了輕食、現烤點心外，更有手作溫泉蛋DIY療癒體驗可選擇。

因陽明山天籟渡假酒店非常注重環境與設施的品質，所以針對客房與休憩設施均持續進行維護更新。推出後甚受好評的精品館，獨棟的建築，可提供家族或小團體交誼包館服務，除了每間客房均配置景觀溫泉浴池外，還能安排交誼娛樂室KTV歡唱及手遊桌遊設備。此外，更有注入陽明山在地風情之歐風館、陽台獨享湯池之和風館及親子主題客房，提供旅人不同的風格選擇。其中親子主題客房，以魔法叢林設計為概念的童話森林六人房，充滿濃郁海洋風格的海上船屋四人房，正好呼應天籟背山面海的地理景觀。

來到陽明山天籟渡假酒店，不僅能盡享溫泉與能量山泉的療癒，因為佔地寬廣，保留了許多綠地景觀，所以非常適合漫步賞景，若為花季時期，更能隨季賞花。園區內擁有櫻花步道、桂花巷、水岫步道、山里走走、金針花田及天籟大草原等，一年四季各有不同風景。走出酒店也能串連周邊的景區，規劃渡假輕旅行。如燭台雙嶼、神秘海岸、魚路古道，或是天籟獨家的溫泉源頭秘境行程。也可以驅車前往金山老街，每年的五到八月還可以參加罕見的磺火捕魚體驗。

為了讓旅客深刻感受自然環境的優美，並在酷熱的夏天體會山區清涼的愜意，更能感受到天籟滿滿的心意，即日起至6月底前，持天籟露天風呂旅展券【平假日只要+199元即可享雙人單次入場風呂設施使用 】，持天籟悠遊/饗食住宿券【平假日限量免費升等溫泉房型】讓今年的夏天能夠在天籟渡假酒店好好享受這大自然透心涼的渡假方式！

官網：http://www.tienlai.com.tw/

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