《基金》新一輪AI大戰強勢來襲 半導體ETF續攻高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】台灣股市再度寫下歷史新高紀錄，主要受惠於電子股的強勁表現，尤其是全球人工智慧（AI）熱潮持續升溫。近期，蘋果公司與OpenAI接近達成協議，有望將ChatGPT技術引入下一代iOS作業系統iOS18，這對市場產生了極大的興奮。同時，OpenAI於5月13日推出了ChatGPT-4o，即時語音互動功能的新增引起了廣泛關注，該模型不僅更快速和更強大，還開放給免費用戶使用。投信法人指出，ChatGPT-4o的推出標誌著生成式AI正迎來新的里程碑，讓個人擁有AI助理已成現實，相關的AI算力和高速運算商機再次引爆半導體ETF投資熱情。

新光台灣半導體30 ETF（00904）經理詹佳峰表示，今年5月，全球AI話題持續發酵，除了蘋果有望推出搭載ChatGPT技術的AI iPhone外，OpenAI於5月13日推出的ChatGPT-4o更是引發了市場的關注。他強調，這一系列新一代多模型的推出預示著一場新一輪生成式AI競賽即將展開。Google I/O大會即將於當地時間15日舉行，預計將進一步強調多模態能力，預示著新一輪AI大戰的來臨。未來AI應用的新商機將不斷浮現，並直接受惠於台灣半導體供應鏈。

台灣股市主要投資於半導體類股的五檔半導體ETF股價也因此持續上揚。根據統計，自4月22日至5月14日，台股指數上漲至20,994.53點，創下歷史新高，漲幅高達8.11%。相應地，新光臺灣半導體30（00904）、兆豐台灣晶圓製造（00913）和中信關鍵半導體（00891）等三檔ETF在同期間的漲幅也超過8%。

詹佳峰進一步指出，預計下半年將迎來AI應用的新熱潮和高速運算需求的爆發式增長。他預測，邊緣AI市場，包括AI晶片、AI手機和AI個人電腦等，將成為台灣半導體產業的新動力。據研究機構統計，全球AI半導體的年均複合成長率（CAGR）預計將達到25~30%，主要來自未來ASIC自研晶片的需求增長。此外，邊緣AI將成為2024年下半年至2025年的一大亮點，市場將進一步擴展至AI手機、AI筆記本電腦等新商機。

另外，美股輝達（Nvidia）將於5月22日召開法說會，市場普遍看好其將釋出優於預期的業績展望。隨著2025年Windows 10版本即將退出，許多個人電腦和筆記本電腦製造商將推出更多搭載AI新應用版本的終端設備，這將間接帶動半導體相關供應鏈的業績增長。

詹佳峰最後強調，全球各種生成式AI技術不斷推陳出新，而台灣半導體廠商可以借助其在資訊科技產業鏈中的優勢，最早獲得商機。因此，投資者可以考慮在5月份把握半導體市值型ETF，提前布局，以應對AI半導體族群的新一輪股價上揚。