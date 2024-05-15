《金融》銀行高資產客戶理財 4月規模破兆元關

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】金管會公布高資產客戶理財業務最新統計，截至2024年4月底，獲准開辦業務的12家銀行高資產客戶數達8330人，月增6.3％、年增達85.23％，高資產客戶資產管理規模（AUM）達約1兆387億元，月增5.23％、年增達84.66％，突破兆元關卡。

金管會2020年8月公布「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產逾億元的高資產客戶業務，同年底及2021年5月中分別核准3家、4家銀行開辦。2021年9月起開放銀行準備妥適後個別提出申請，迄今已核准12家銀行開辦。

據銀行局統計，截至2024年4月底，12家銀行均已開辦業務，合計審核通過億級以上的高資產客戶數達8330人，月增6.3％、年增達85.23％，高資產客戶資產管理規模（AUM）達約1兆387億元，月增5.23％、年增達84.66％，突破兆元關卡。

觀察高資產客戶AUM資產配置組合變化，截至4月底仍以存款占51.6％稱冠、月增0.2個百分點，基金及債券以11.9％並列亞軍，分別月增0.1個百分點、月減0.1個百分點，保險降至11.4％、月減0.2個百分點，為連3月下滑，境外結構商品6.6％、月減0.1個百分點。

觀察12家銀行的高資產客戶AUM排行，截至4月底由合庫以2003億元蟬聯冠軍，月增5.98％，中信銀以1860億元居次，月增0.65％、年增達54.61％，兆豐銀以1518億元位居第三，月減15.62％、仍年增24.84％。

不過，以高資產客戶數來看，截至4月底中信銀仍以1860人穩居冠軍，月增2.09％、年增達64.02％。合庫以1519人的1人之差擠下兆豐銀站上第二，月增達14.81％。兆豐銀則以1519人位居第三，月增3.97％、年增達83.11％。

銀行局副局長童政彰觀察，高資產客戶資產配置以存款占比過半最高，主要仍與美國利率續處高檔、尚未進入降息循環有關，導致資金湧向存款，保險配置比重持續走低。而合庫近2月業務顯著成長，主因客戶對投資前景較樂觀，及積極開拓新客戶、深耕舊客戶效益顯現。

同時，迄今已有6家銀行依據高資產客戶需求，自行發行多檔外幣計價的金融債券連結衍生性金融商品或結構型債券，連結標的自以往的利率型、匯率型拓展至股權型，亦有2家銀行的海外分行量身訂做發行多檔境外結構型商品，供高資產客戶納入資產配置組合。