《金融》行員挪用催收款 元大銀遭罰400萬

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【時報記者林資傑台北報導】元大銀行債權管理部前行員因沉迷線上賭博，擅自挪用46戶催收呆帳戶的償還款項達約288萬元，時間長達2年8個月，經該行自行清查後才事發。金管會認為，此事件顯示元大銀未完善建立及確實執行內控制度，依法裁罰元大銀400萬元。

對此，元大金代元大銀發布重訊表示，案關遭挪用款項已全數追回，客戶權益未受影響，元大銀已就相關作業機制檢視，並強化內控牽制及監控機制。

銀行局副局長童政彰表示，元大銀行自行清查時，發現債務管理部前林姓行員因沈迷線上賭博，利用辦理呆帳案件催收的職務之便，自2021年1月起至2023年9月間挪用呆帳戶繳交的償還款項合計達約288萬元。

童政彰指出，金管會認為元大銀有3項主要缺失。首先，依據元大銀催收手冊所定作業程序，相關聯繫客戶協議還款方案、申請呆帳案件減免額度，及通知客戶核准額度與繳款帳號等作業，全程均由同一催收經辦人員辦理，明顯欠缺作業牽制機制。

其次，元大銀未建立妥適的客戶債務協議結果通知確認機制，使林姓前行員得以利用作業流程漏洞，虛報不實協議債權金額，進而從中挪用款項，認為上述兩項缺失顯示元大銀未完善建立內控制度。

最後，元大銀雖對呆帳催收訂定作業規範，但林姓前行員未依規辦理，私下以個人行動電話聯繫客戶協商還款方案、並提供個人帳戶供客戶還款，進而挪用催收款項，有未確實執行內控制度疏失。

衡酌林姓行員挪用款項金額及元大銀後續有進行適當處理，金管會衡酌後依違反銀行法、內稽內控法相關規定裁罰元大銀400萬元，要求報送此案違法失職人員，並將此案例態樣傳送至銀行公會網站專區揭露。