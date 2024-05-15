《產業》Appier首季營收超越財測3成 Q2成長可期

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】Appier公布第1季財報，雖然是傳統淡季，但第1季營收達74億日圓，年增33％，超越全年財測目標的31％；營業毛利年增37％，毛利率來到51.7％，為歷年同期新高；營業利益顯著改善，為6,500萬日圓，較去年同期轉盈，營業利益率0.9％，EBITDA利潤率10.0％，為7.36億日圓。

Appier指出，毛利率和營業利益率的提升反映優異的執行力，藉由持續推動技術的進步，實現獲利成長和S&M生產力的提升。Appier對AI技術的研發投資強化營運槓桿作用和業務生產力提升的正向循環，有助於持續改善關鍵營運指標，如單一客戶平均季營收（ARPC）的成長，以及毛利率和營業利益率的提升。

第1季營收成長顯示其跨區域產業多元化策略的成功，以及既有客戶的支持，特別是在電子商務和數位內容產業。除了既有客戶在廣告平台積極採用生成式AI技術，Appier也成功在韓國建立持續成長的數位內容客戶群，並且在美國和EMEA，與東北亞進一步擴大客戶領域，第1季美國和EMEA、東北亞的營收年增幅分別為67％和31％。隨著即將到來的數位內容旺季和新客獲取加速，Appier預期第2季成長可期，獲利能力也將持續改善。

Appier近期的生成式AI創新主要在提升客戶體驗，從三大面向促進業務成長。這些創新包括增強廣告成效、優化關鍵字搜尋、生成式AI驅動的自動網站開發。