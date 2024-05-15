台積電飆840元創新高 台股登峰21,167 這三檔扮多頭指標

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台股15日早盤跟隨美股攻勢，開盤一舉突破21,000點整數大關，高點來到21,167點，再創歷史新高，權王台積電（2330）開高突破歷史高點，上漲14元，暫報840元，市值達21.78兆元；玉晶光（3406）大漲逾9％、世紀鋼（9958）、藍天（2362）同步走揚，扮演盤面多方指標。

關注美股走勢，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲126點，或0.32％，收在39,558點；標普500指數上漲25.26點，或0.48％，收在5.246.68點；Nasdaq指數上漲122.93點，或0.75％，收在16,511.1點；費半指數上漲80.84點，或1.67％，收在4,903.93點。

美股震盪走高，四大指數收盤全數上漲。儘管美國勞工統計局公布4月PPI，年增率由1.8％升至2.2％、核心PPI由2.1％升至2.4％高於預期，一度造成美債下挫、殖利率彈升，並壓抑道瓊與標普500指數盤中翻黑下跌。不過，FED主席Powell的公開談話未有意外，雖然重申持續等待更多通膨降溫證據、但再次升息的可能性不高。主席談話後，美債殖利率重啟跌勢，提振四大指數漲幅擴大、尾盤收高，其中那斯達克指數收盤創下歷史新高。

統一投顧分析，美國4月核心PPI年增2.4％，符合市場預期，聯準會主席鮑爾維持「不會升息」基調，美國十年期公債殖利率下滑4.5％之下，有利科技股評價，市場靜待美國4月CPI通膨數據、零售數據，將左右投資人投資情緒，並等待NVIDIA財報、及6月Computex電腦展為科技股再添動能。

台股在類股輪動下沿5日均線緩步創高，技術面呈現多頭趨勢不變，指數有機會續創新高。操作上，建議選股不選市，聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、航太衛星、觀光航運、金融保險、高殖利率個股等族群為主。