國眾電腦攜手耐能智慧 發布AI驅動智慧監控新方案

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工業4.0時代，製造業轉型升級勢在必行。傳統工廠在品質控管和人員管理等領域面臨著諸多痛點和挑戰。為助力製造業數位化升級，掌握市場先機，國眾電腦與全球AI晶片領導廠商耐能智慧達成深度合作，攜手發布基於AI視覺技術的新一代智慧監控解決方案。

此次合作雙方將耐能優異的KL630系列AI晶片與國眾電腦的相機系統無縫集成，打造出極致性價比的Camera＋AI場景晶片解決方案。基於強大的AI視覺感知能力，該方案能實現360度環景AI智慧監控，廠區內的機台設備將實現全自動化AI巡檢，大幅提升檢測準確性和效率。

＂AI已成為工業革命的核心驅動力，與製造業的融合是當務之急。＂耐能創辦人兼執行長劉峻誠表示，透過數據全面採集、分析和應用，用AI重塑製造業解決方案，推動智慧化變革。此次與國眾電腦合作，將賦能製造業AI升級，為客戶創造卓越的AI視覺體驗。

國眾電腦董事長王超群則強調，這一創新方案將提升其在AI系統整合方案的核心競爭力，並為客戶提供高效智能選擇。＂結合耐能領先的AI晶片技術和我們的系統整合經驗，能提供全面先進的智慧監控與巡檢解決方案。＂

據了解，相比傳統監控系統，新方案在硬體成本和處理效率上具有顯著優勢。它能與現有管理系統高效整合，實現智慧監控與巡檢的無縫對接。對於渴望提升產品質量、生產效率的製造商而言，這無疑是重大利好。

雙方透露，這只是合作的開端。未來，國眾電腦與耐能智慧將持續深化技術創新，共同拓展智慧製造市場，為行業注入新動能。這一合作有望成為工業4.0時代製造業AI智慧監控升級的標桿案例。