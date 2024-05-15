《貿易》台奈合作新時代 貿協首辦奈及利亞形象月

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【時報記者葉時安台北報導】經濟部國際貿易署委託外貿協會辦理的「2024年北非暨西撒哈拉貿易訪問團」於5月13日抵達奈及利亞第一大城拉哥斯，為「奈及利亞台灣形象月」揭開序幕，奈及利亞台灣形象月為近年來貿協於奈國舉辦最盛大的活動，共吸引109位奈及利亞買主到場，促成149場洽談，預期達成商機551萬美元。

9家台灣企業精銳盡出，包括上市公司旭隼(6409)、車王電(1533)、地球(1324)、獲小巨人獎的歐典生技、台灣精品獎得主益銳公司等，透過開幕活動介紹我國產業的全球領導地位及先進技術，推廣眾多優質產品。當地台商Maxxis輪胎奈及利亞代理和Ogbuta黏著產品公司也參與了本次活動，共同開拓西非市場。

駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處代表劉翼平表示，奈及利亞是西非最大的市場，擁有超過2億人口，居非洲之冠。隨著近年人口的持續增長，奈國的市場需求也隨之擴大，各式商品的需求顯著增加。此外，奈及利亞擁有豐富的原油、天然氣及多樣的農工礦產資源，是非洲最大的原油出口國。這些條件使得各國跨國公司高度重視奈及利亞市場，進一步鞏固其作為非洲指標市場的地位。

貿協拉哥斯台灣貿易中心主任林志都提及，奈及利亞政府大力鼓勵各產業在當地製造生產，以滿足龐大消費人口的需求。奈國市場因其巨大的發展潛力受到矚目，特別是在民生消費領域表現出色。具體而言，食品加工、產品包裝、汽機車配件、小型加工業以及其他消費品製造業都是具有高度發展前景的行業。

根據經濟部國際貿易署統計資料顯示，2023年我國對奈國出口額約1.86億美元，較前一年增長32.3%，主要出口項目為燃油、塑膠及其製品、機械、汽配零件、鋼鐵等；而我國自奈國進口額為2億美元，主要進口項目為原油、未經塑性加工鋁、及穀物果實等。

「2024年北非暨西撒哈拉貿易訪問團」已於5月4日啟程赴西非三大經濟體象牙海岸、迦納、奈及利亞等國、囊括西非超過70%經濟規模的地區拓銷，3站總計洽談超過300位買主，成果豐碩。在奈及利亞之後更於5月14日繼續前往阿爾及利亞，布局北非重要市場。而為協助我業者爭取更多非洲市場合作機會，貿協將辦理8月「非洲南撒哈拉貿易訪問團」及9月「尼羅河流域貿易訪團」，前往肯亞、坦尚尼亞、馬達加斯加、史瓦帝尼、埃及、索馬利蘭、盧安達及衣索比亞等國開拓商機。