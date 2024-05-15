《數雲端》走著瞧-創第1季每股盈餘0.36元 今年目標放大獲利

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【時報記者莊丙農台北報導】走著瞧-創(6902)公布第1季財報，稅後淨利0.12億元，年增503％，每股盈餘0.36元。Gogolook積極拓展海外市場，Whoscall用戶數成長增速優於去年，3月初個資外洩偵測的服務上線後，今年還會陸續推出數個新功能，擴增來電辨識以外的防詐場景，有助於用戶數、訂閱用戶數與營收同步成長。Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，目前Whoscall的MAU（月活躍用戶）增速相當健康，海外市場是長期成長的基礎，今年將更積極佈局，甚至歐美市場也在評估如何用有效率、合適的策略進攻。今年另一個重心是獲利成長，由於營運規模已達到損益兩平點，將會更關注如何提升營運效率以放大獲利，目標獲利倍數成長。

公司認為，今年三大產品線皆目標持續成長，而企業端服務有望成為今年成長最高的產品線。行政院本月甫通過打詐新四法，可望使各大企業更正視與落實防詐部署，有利於Gogolook長期佈局與推廣企業端服務。Gogolook並期待跨入更多的企業防詐應用領域，保護更多民眾與企業，同時也已積極拓展海外市場。

數位廣告營收與訂閱制（SaaS）為主的信任雲服務營收主要來自Whoscall，可望受惠於Whoscall用戶數持續成長。將持續推進與國際組織、亞洲各國政府和大型企業的合作，以及陸續推出新服務，期待訂閱用戶數在下半年加速提升。以袋鼠金融Roo.Cash為主的商業服務，持續透過多元渠道與創新功能提升獲客效率及增加用戶黏著度。

第1季合併營收為2.07億元，雖然去年上半年袋鼠金融受惠於疫後信用卡辦卡商機使得基期較高，仍較去年同期增加14％。從營收來源來看，第1季數位廣告營收年增27％，佔營收比重47％，與以訂閱制（SaaS）為主的信任雲服務同樣受惠於海外市場擴張，第1季信任雲服務營收年增27％，佔營收比重35％。以袋鼠金融為主的商業服務，受去年基期較高影響，第1季營收年減23％，但與去年第4季相較大增160％，佔營收比重18％。

第1季營業淨利0.02億元，毛利率為91.8％，較去年同期增加0.2個百分點，歸屬母公司淨利為0.12億元，每股盈餘為0.36元。