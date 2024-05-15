高雄「數位無限」AI新創 獲仁寶、台達資本投資

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位於高雄亞灣的「數位無限（InfinitiesSoft）」公司，已在台灣AI晶片GPU算力調度與AI平台領域，深耕多年，並取得優於市場成果，日前完成新一輪新臺幣1.2億元募資，投資人包括仁寶電腦、台達電的子公司台達資本、工研院子公司創新工業技術移轉（ITIC）、以及新生資本，未來將進攻亞洲AI平台市場。

高雄經發局長廖泰翔15日表示，去年生成式AI與AI加速晶片，逐漸加溫，全球AI產業發展持續增速，高雄市政府經發局與全台最大產業加速器StarFab Accelerator合作，推動「建構亞灣創新生態系計畫」，以新創AI技術賦能在地產業、推動大高雄地區數位轉型。

其中，在台灣AI晶片GPU算力調度與AI平台領域深耕多年，並取得優於市場成果的「數位無限（InfinitiesSoft）」，日前完成新一輪新臺幣1.2億元募資，投資人包括仁寶電腦、台達電的子公司台達資本、工研院子公司創新工業技術移轉(ITIC)，以及新生資本。

「數位無限」更透過計畫，與「中冠資訊」開發的AIoT平台，進行技術整合、大幅縮短企業AI開發過程，並降低產業客戶投入成本與營運管理困難，最終成功取得高市府的計畫補助金。

廖泰翔表示，新創是產業不斷變革成長的動力，生成式AI讓AI產業快速發展。「數位無限」獲得資源挹注，代表各大投資人對AI的興趣、看好趨勢發展。近年高雄推動產業轉型，積極招商引資，樂見優秀的新創在高市府的協助下，不僅取得獎勵金支持與企業合作商機，更能在後續成功完成募資，邁入公司規模化的下一哩路。

廖泰翔指出，高市府近年挹注大量資源扶植創新創業，希望由政府領頭，在加速企業導入創新技術的同時，更吸引優秀新創落地高雄，共同豐富高雄科技創新生態圈、帶動產業革新發展。期待未來能看到更多優秀新創與創新應用以高雄為基點，走向更寬廣的商業舞臺。

他說，隨著AI趨勢商機爆發，數位無限在此時完成破億金額的募資，可見外界高度肯定數位無限在亞洲GPU市場所取得的成果，更看好未來在全球AI基礎設施領域的潛力發展，相信透過策略合作，能大幅加速數位無限的業務布局及全球市場擴張。

數位無限執行長陳文裕表示，數位無限旗下產品「AI-Stack」，允許多部門排程使用GPU資源，將GPU的資源運用最大化，該產品具備AI開發到部署的軟體技術，以及自行開發的 GPU切片、GPU融合與多節點GPU算力匯集等技術，能讓企業迅速上手，無縫對接開發工具。

陳文裕指出，全球能投入AI管理與GPU調度平台的同業，屈指可數，本輪資金用以擴展亞洲市場，成為市占第一的領先者，更加速與國際大廠的深化合作，加大全球市場的覆蓋。希望協助企業為AI賦能企業轉型，引領產業未來發展的新浪潮，只要透過數位無限產品「AI-Stack」，都能直接進入應用場景，大幅節省時間與成本。

他說，透過高雄經發局的計畫支持，讓數位無限與高雄大集團能更深入合作，深作產業應用與通路合作，外擴公司的商業效應。未來，數位無限也期許能成為台灣AI平台的領導者，攜手台灣AI生態夥伴前進全球市場，一起為台灣的AI產業發光發熱！

高雄經發局指出，數位無限推出的產品，可節省部署AI環境時間，專注於AI相關應用，實際效益包含提升GPU使用率達3倍、提供單個GPU同時運行超過20個以上的工作負載、降低部署時間至1％，並因此成為全台第一家NVIDIA Solution Advisor認證夥伴，客戶遍及半導體、金融業、製造業、醫療機構、交通運輸、科研單位以及數據中心等。