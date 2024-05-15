《電機股》汽車、航太產品復甦 時碩工業獲利年增116％

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【時報記者莊丙農台北報導】時碩工業(4566)第1季合併營收10.5億元，年減8％；稅後淨利為1.34億元，年增116％，每股稅後盈餘為1.47元。第1季產品銷售比重中，汽車制動應用占比為35％、汽車安全應用占比為19％、工業應用銷售占比為39％、航太應用占比為7％。

今年第1季汽車應用銷售營收年成長6％，主因是大陸新能源車的新車價格戰帶來一定增量與燃油車項目需求增加；工業應用銷售受到自行車與半導體市場主要客戶持續去化庫存，雖庫存調整已接近尾聲，但買氣尚未完全恢復，營收年減23％；航太應用銷售受惠全球航空產業復甦，相較去年同期成長14％。

雖然單季營收年減8％，但受惠強勢美元和持續強化工廠管理效率，營業毛利僅年減3％，毛利率仍維持23.1％高檔水平。因新台幣走貶與轉投資天陽航太持續成長獲利，稅後淨利年增116％。

展望未來，時碩工業認為，全球貿易逐步復甦，全球主要經濟體製造業PMI指數逐步改善，客戶端存貨去化順利，經濟穩定成長，但地緣政治衝突升溫擾亂能源和金融市場，仍會對全球經濟造成重大影響。

公司仍對多元利基市場長期發展仍保持正向樂觀，並彈性調整營運策略，隨著需求回溫，庫存陸續去化，市場狀況已好轉，預期隨著新能源車的驅動系統、自動駕駛系統等相關關鍵零組件的開花結果，工業應用逐步走出谷底；航太應用伴隨航空業復甦等商機，將逐步顯現在營運成果上。