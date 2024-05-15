《鋼鐵股》中鋼點石成金技術 轉爐石躍身減碳工材

【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)長期投入資源循環再應用技術研究，致力將鋼鐵製程的副產物轉變為另一個產業的循環原料，再進一步生產高應用價值的產品。中鋼集團煉鋼製程一年約產出160萬噸的轉爐石，其係在攝氏1600度高溫環境下熔煉而出，國內、外檢驗機構皆證實無毒、無害且成份穩定；另外，轉爐石的碳足跡經公正第三方驗證顯示，較天然砂石或其他再生粒料來得低。中鋼集團依轉爐石成分組成及產出特性，與各機關及不同產業鏈共同合作下，成功將轉爐石多元化應用於道路鋪面、水泥生料及填海造地等用途，並持續研發轉爐石高值化應用技術，使轉爐石躍身成為創造循環經濟及減碳效益的優質工程材料。

中鋼生產鋼鐵產品的原料皆來自於天然礦石，包括鐵礦砂、冶金煤以及石料，故經煉鋼高溫冶煉製程產出及冷卻後的副產物，本質上與天然礦石相去不遠。一貫作業鋼廠中的轉爐吹煉製程，係利用大量氧氣及石灰石注入鐵水產生氧化反應，將鐵水內含的矽及硫等元素分離出，並產出副產物轉爐石，其主要成分包括氧化鈣、氧化鐵、二氧化矽等化學成分，且具備低磨損率、高承載比、高硬度、抗剝脫與抗車轍能力佳等優良工程材料特性，故取代天然砂石應用於瀝青混凝土道路鋪面時，可大幅提升道路品質、使用年限與行車安全。迄今，中鋼集團於國內已廣泛舖築逾450條道路，以2019及2020年皆榮獲「城市工程品質金質獎」的高雄市中山路及沿海路舖築工程為例，應用轉爐石取代天然粒料逾11萬噸，達成大幅節省道路翻修與維護的工程經費外，也延長道路壽命3至5倍效益，且該道路工程減少之排碳量相當於29座大安森林公園的減碳量。

轉爐石成分與水泥原料礦物相似，可以部份取代水泥生料中的石灰石原料與鐵質，中鋼集團近年來也積極推動應用轉爐石於水泥生料，此途徑除了減少天然礦石開採、節省水泥業者副原料運輸或進口成本外，還能減少石灰石窯燒產生的碳排，力助每噸水泥降低約440公斤二氧化碳排放，提升水泥業者永續競爭力。此外，為配合國家再生粒料應用於公共工程之循環經濟政策，中鋼集團依行政院指示之循序漸進原則，先後完成轉爐石海事工程使用手冊、台北港轉爐石填海造地試驗計畫、轉爐石填海造地施工綱要規範，以及辦理環境影響差異分析報告審查後，成功於2020年11月推動轉爐石於台北港填海造陸應用至今。轉爐石作為港區填海造陸之填築料源，除了有助減少天然資源開採使用需求、降低相關工程作業成本與環境負荷，以及創造減碳效益外，也提升創造國土效率，增加土地資源利用，開創循環經濟新里程碑。