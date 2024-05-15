《美股掃瞄》美股收紅 那指創高

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美國3大指數全部走高，那斯達克更是重寫歷史新高紀錄。經濟數據方面，美國4月PPI（生產者物價指數）比預期來得高，市場對今年降息的期望也愈來愈小。聯準會主席鮑爾表示，打壓通膨需要更多耐心，政策利率維持在目前高水位應該會持續更長一段時間。分析師指出，接下來美股觀盤重點是最新的CPI（消費者物價指數）數據。

美國官方資料統計，服務項目與商品成本大漲之下，美國4月PPI再度飆高並超乎預期，表示通膨並未如預期趨緩，月增率0.5%，年增率更是來到2.2%。造訪荷蘭阿姆斯特丹的聯準會主席鮑爾也說，因之前PPI年增率較低，顯得4月份的數值相對較高。

PPI數據公布之後，基準的美國10年期公債殖利率，一度飆到11個交易日以來新高，目前在4.449%附近。分析師認為，美股15日要公布的CPI才是重點，但PPI若是無法下降，消費者通膨也沒有辦法降低。現在看起來，除非經濟環境變壞，導致失業率大幅攀升，否則聯準會今年恐怕無法調降利率。

道瓊工業指數上漲126.6點或0.32%，至39,558.11點。標普500指數漲25.26 點或 0.48%，至5,246.68點。那斯達克也漲122.94點或0.75%，來到16,511.18點，超過4月1日所創波段新高。費城半導體更是上漲80.85點或1.68%，收在4,903.93點。

標普11大類股中，科技族群漲幅為0.94%最多，其次是房地產上漲0.69%，金融以及通訊服務雙雙上漲0.48%。不過，國際原油價格疲弱，拖累能源族群表現，走跌0.13%，必需性消費也下挫0.22%