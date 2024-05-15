Google棄用三星？傳採台積3奈米 外媒曝背後盤算

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台積電持續成為全球科技巨擘爭相合作的對象，外媒報導指出，Google明年將推出的Pixel 10可能採用3奈米完成客製化系統單晶片（SoC），為此，Google以擴大台灣研發中心規模，並與台積電密切合作，以生產最出色的晶片。

據科技媒體wccftech報導，Google今年將推出的Pixel 9系列，預期採用Google新一代處理器Tensor G4，並將繼續選擇三星為代工合作夥伴。然而，這樣的情況明年將出現改變，由於Tensor G3效能嚴重落後對手，Google希望與台積電合作後，能讓讓Pixel 10系列能夠扳回一城。

然而，高通和聯發科也正著手今年將推出的Snapdragon 8 Gen 4 和 Dimensity 9400，這兩款產品的 SoC都是採用台積電N3E（第二代3奈米）製程，這也意味者Google產品將落後競爭對手一代，因此新機勢必要在其他方面取得突破。

Wccftech日前曾報導，Google將利用台積電N3E製造先進晶片，或可能提前採用該技術。值得注意的是，蘋果最新iPad Pro系列搭載的M4晶片，就是採用台積電N3E技術，此外，蘋果也是N3E大客戶。

根據台積電2024年第一季財報顯示，3奈米出貨占台積電2024年第一季晶圓銷售額9％，較2023年第四季15％下滑，但今年在蘋果、聯發科、高通陸續採用下，預計將帶動台積電3奈米出貨占比提高，市場消息指出，台積電3奈米晶圓銷售占比今年將可望升至 20％以上。