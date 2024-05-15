食品龍頭統一集團統一資訊推食安解決方案 助企業擺脫食安危機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

品牌食安救星來了！近年食安議題日受重視，眾多知名食品、餐飲業者及零售通路，曾因原料問題而被牽連面臨下架商品、甚至產生品牌形象危機。為幫助企業管理食安，統 一（1216）旗下統一資訊（PIC）整合多年協助企業導入食安管理系統的專業與經驗，推出食安資訊解決方案，藉由科技幫助企業品牌因應食安挑戰，並獲得天仁茶業等多家食品製造廠與零售通路業者肯定，協助企業有效溯源原物料產品，第一時間做出預警與應變，化食安風險為競爭力。

統一資訊表示，食安問題已成為結構性挑戰。起因在於食品成分與供應鏈日趨複雜，企業難以及時有效管理食材源頭與定期查驗，一旦上游原物料的某個環節出問題，就會牽連下游許多廠商，除了產官學界在法規面與實務執行面共同努力改善，業者也需要善用科技管理食安問題，透過資訊串連及時追蹤食品原物料，並確實做好自主稽查與管理，讓企業品牌能夠第一時間做出預警與應變，提升品牌形象與信任。

統一資訊食安資訊解決方案四大功能優勢，助企業法遵及管理風險，包括整合企業內部資訊系統及時掌握產品溯源資訊，自動化申報與保存歸檔符合法規遵循要求，明確管理產品進出流向，降低產品回收成本，充分揭露商品資訊，提升消費者與夥伴信任;以食品製造業為例，使用統一資訊食安資訊解決方案，整合內部ERP、倉儲管理等系統，不但可以自動化政府的「非追不可」平台的申報流程，當食安事件發生時，透過系統可及時取得溯源資料，精準掌握問題產品批次，降低產品退貨成本。

而以零售通路為例，賣場上可能銷售上萬種食品，過去僅有上架產品的產品成分表，難以從繁多的文件檔案中確認是否有用到不良食材，現在透過系統登錄產品的詳細食品規格與進出流向紀錄，可快速查詢預警，避免食安事件演變成消費者對通路的品牌信任危機。

統一資訊的食安資訊解決方案針對食品製造業與零售業需求設計，致力打造最全面的食安資訊解決方案，今年也將進一步開發針對餐飲業的應用情境，並加入業者自我審查、稽核，以及人工智慧 AI 功能，強化業者自我管理與內控，讓食安科技成為品牌的護城河。