《鋼鐵股》世紀鋼Q1獲利年增12倍 EPS衝2.66元4年半高

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【時報記者葉時安台北報導】世紀鋼(9958)公布今年第一季財報，首季獲利6.50億元，年增1261.73%，單季基本每股盈餘2.66元，已連續4個季度走揚，並衝上4年半單季新高表現。世紀鋼近期受惠離岸風電國產化題材，量價齊揚，周二帶量續漲登2個月新高價。

世紀鋼今年首季營業收入31.48億元，年增17.70%；營業毛利11.89億元，年增620.90%；營業利益10.60億元，年增1349.91%；本期淨利8.60億元；歸屬於母公司業主淨利6.50億元，年增1261.73%；單季基本每股盈餘2.66元，相較去年第四季的1.91元、去年同期的0.2元顯著成長，連續4個季度走揚，並創下18個季度以來的4年半單季高點。

世紀集團日前於世紀風電(2072)台北港廠區，針對森崴能源(6806)旗下總容量約600MW，與森崴能源簽署水下基礎供應合作備忘錄。本次備忘錄為國內兩大集團在台灣離岸風電區塊開發第三階段第二期的合作鋪路，將為國內水下基礎龍頭的世紀集團在未來繼續添加新的成長動能。

世紀鋼可望受惠離岸風電國產化量能提升，營運動能持續發酵，受惠新政府520上台，離岸風電國產化題材發威，近期股價表現不俗，周二股價帶量上攻衝上2個月以來新高價。