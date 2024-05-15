慶AW Restaurant入選米其林指南 S.S.A.W四季餐廳消費滿三千贈三百元抵用券

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2024米其林指南餐廳，於五月初公布，新增了八家台北、台南與高雄的餐廳，御盟集團旗下的餐飲品牌「AW Restaurant秋．現代法餐」，為名單中唯一一家以法式fine dining料理為主題的餐廳。餐廳為分享喜悅推出優惠活動，回饋舊雨新知。自5月15日起至6月30日前，於S．S．A．W四季餐廳當日消費累計達3,000元，即可獲贈300元消費抵用券乙張，於7月1日至8月31日期間消費滿1,000元可抵用。官方粉絲專頁也同步舉辦「懂吃！」抽獎活動，於活動貼文下方分享過去曾於「AW Restaurant秋．現代法餐」用餐照片與文字推薦，即可參加抽獎，最高獎項為法餐兩客全額招待。

「SS Patisserie夏．精品甜點」亦推出夏日芒果季系列甜點，嚴選台灣愛文芒果，搭配頂級原料，及經典法式甜點工藝，製作系列甜點。「芒果夏洛特」以法式經典甜點為基礎，加入新鮮芒果及香草慕斯，並以正統手法製作巴巴露亞慕斯，造型精巧。「夏日芒果塔」以新鮮芒果製成庫利，搭配香緹奶油，充滿濃郁果香。另推出「芒果泡芙」，減糖的食譜設計，在享受甜品的滿足之外兼顧健康，以上單品每個售價240元。除了新品，亦設計「夏艷乳霜芒果」六吋蛋糕，以戚風蛋糕為基底，口感豐盈，適合特殊節日歡聚享用，可接受客製預定，售價1,050元。5月1日至6月30日期間，現場並供應SMITH ＆ HSU的八款風味花草茶。