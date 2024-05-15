麥當勞「職場體驗」5／24-25全台開跑！超優福利廣招2,100名正職人員

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人力銀行2023年中高齡求職者調查指出，高達85％的中高齡者仍有找工作需求，許多退休族群也開始思考及規劃重返職場。台灣麥當勞看見中高齡、二度就業充沛的勞動力與求職需求，今年擴大規模招募1,800名正職服務員，另針對有志從事管理工作的求職者，開出300名餐廳襄理職缺，並於5月24日、25日於全台麥當勞餐廳舉辦「職場體驗」活動，每日三場、共計2,130場次。求職者可就近親臨麥當勞餐廳，現場體驗工作內容、瞭解薪資福利與品牌文化並直接面試，完成體驗並加入麥當勞LINE官方帳號，就送大麥克兌換券一張。麥當勞歡迎中高齡、二度就業、新住民及對餐飲正職有興趣的求職者，一起加入麥當勞的青銀團隊。

麥當勞人力資本事業群副總裁藍郁琇表示，麥當勞多元友善的工作氛圍，符合中高齡求職者的期待。因應麥當勞積極的展店計劃，今年擴大招募1,800名正職服務員，為歷年最多。目前麥當勞全台約有2.4萬名員工，45歲以上占總數15％、逾3,600人，其中60歲以上就占2成。藍郁琇表示，中高齡員工在麥當勞都有很好的表現，不僅穩定性高，且自我要求高，他們還會主動關懷年輕夥伴，促進交流並增進企業凝聚力，除了豐富職場文化，也提高團隊的整體效能。

麥當勞提供正職服務員5個排班時段可選擇，且固定週休二日，週間、週末各休一天，適合中高齡希望穩定的工作與生活型態。起薪32K以上，並享有年終獎金。此外，比照外商的優質休假福利，入職全年即享10天特休及7天家庭日，共計123天休假日。其中，麥當勞特有的「10年特休」，滿十年即可享有八週給薪假期，更是內部員工回饋最有感的正職福利。

麥當勞同步招募300名餐廳襄理，起薪4萬2,400元起（含輪值津貼），麥當勞透過全球一致的紮實訓練系統，從基礎開始培育成為獨當一面的餐廳主管，並提供穩健的升遷管道，最快2至3年即有升遷機會。升遷為經理後，起薪5萬9,200元，加上年終及績效、業績獎金，年薪可達150萬。

2025年台灣即將邁入超高齡社會，但許多中高齡求職者對於重返職場仍感到怯步，主要原因是擔心體力無法負荷或學習跟不上。麥當勞以員工需求為出發點，打造中高齡友善職場環境。例如將收銀機鍵盤與廚房影像系統螢幕放大，減輕手持料理器具的重量，甚至為新加入的中高齡夥伴打造專屬「充電時間」，依體能適時調整訓練進度。此外，亦聘用特約醫生與6位全職護理師，組成「麥胞守護」健康服務團隊，提供安全的工作環境與健康照顧，守護員工健康。

麥當勞長期推動多元化人力池，廣邀中高齡、二度就業及退休人士加入，透過肩併肩的陪伴訓練，中高齡員工也能透過夥伴的協助快速上手，形成相互支持的青銀團隊，是麥當勞特有的職場文化。

打造優質的顧客體驗，先從內部顧客開始！麥當勞的員工年齡橫跨16歲到80歲，根據內部調查，樂觀自信、充滿創意、領導管理、快速找出問題對策，這四大特質是麥當勞員工的共通點，透過肩併肩的培訓制度與職務設計，讓麥胞跨越世代、年齡、族群，形成青銀友善、多元共融工作環境，不論你是X世代、Y世代或Z世代，都歡迎加入麥當勞，成為「M世代」的一員。