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《科技》台灣智慧城市產業聯盟舵手 陳俊聖交棒中華電郭水義

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【時報記者王逸芯台北報導】台灣智慧城市產業聯盟(Taiwan Smart City Solutions Alliance；TSSA)進行新任會長推舉，中華電(2412)董事長郭水義自宏碁董事長陳俊聖手中接下會長一職，將持續推動智慧城市全球化發展。

新任會長郭水義為現任中華電董事長。郭水義表示，智慧城市是全球發展的大趨勢也是未來台灣資通訊產業發展的重要契機，同時也是台灣跟全世界城市進行實質交流的重要議題，接任後將秉持著企業共創的精神、及把餅作大的概念下，藉著歷任會長所創下的良好基礎上，結合中華電信的國內外資源與夥伴，與聯盟廠商一同攜手把台灣智慧城市解決方案到海外落地，期許以企業共創模式為台灣建立智慧城市輸出的良好基礎。

自2014年初，台北市電腦公會為推動物聯網產業的發展，創立了台灣智慧城市產業聯盟(TSSA)。該聯盟的成立旨在積極推動智慧城市的發展，促進跨領域的交流，以實踐物聯網應用概念的快速整合與實現。此外，聯盟也舉辦各種活動，以促進物聯網技術和產品的廣泛應用。根據聯盟的組織章程第六條，聯盟會長的任期為一年，屆滿後由聯盟會議共同推舉下一任會長。過去的聯盟會長包括研華(2395)董事長劉克振、大同(2371)董事長林郭文艷、華碩(2357)副董事長曾鏘聲、神通資科董事長蘇亮、中華電董事長鄭優、中保科(9917)董事長林建涵、光陽工業董事長柯勝(峰)、遠傳(4904)電信總經理井琪以及宏碁集團董事長陳俊聖。

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