《貿易》北市續深耕東協 印尼形象展秀綠實力

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【時報記者葉時安台北報導】台北市政府協助台北市企業拓銷全球市場不遺餘力，自2017年起響應新南向政策，積極參與外貿協會與國際貿易署共同舉辦的新南向台灣形象展，為台北市企業開發新南向市場。繼去年成功於泰國、馬來西亞及印度台灣形象展獲得商機，今年鎖定5月16日至18日在印尼雅加達舉辦的「2024年印尼台灣形象展」，開拓東協第一大經濟體市場，匯聚11家台北市亮點企業，展現台北市在綠色能源、循環經濟、環保科技三大領域的堅強產業實力。

印尼作為東協最大經濟體，其龐大的人口紅利、快速發展的中產階級、政府大力推動工業4.0政策及2024年遷都計畫，均為台灣企業帶來龐大的潛在商機。

此外，印尼政府也積極推動減碳政策，配合遷都計畫，要求新首都必須100%使用乾淨及再生能源，配合針對性的貿易政策，鼓勵企業採用綠色技術、促進綠色產業的投資與創新，提高企業綠色競爭力。

依據印尼整體發展趨勢，此次台北市政府產發局在2024年印尼台灣形象展內建置旗艦型專館，以「智慧台北，永續之城」為主軸，展出「智慧管理」及「永續環保」兩大展區；與11家優質台北市企業攜手共同展出台北市在智慧及環保領域的積極城市形象。

透過「2024年印尼台灣形象展-台北主題館」，台北市政府產業發展局希望能持續深化台北市與東協地區的合作交流，強化北市企業的國際鏈結。截至目前，「台北市經貿拓銷計畫」已服務超過500家台北市企業，媒合上千家國內外買主，創造超過新台幣70億元商機。今年計畫將持續持續深耕東南亞市場，並將拓展至日本等其他先進市場，為台北市企業開創更多元的商機。