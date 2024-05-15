海悅股價遭警示 自結4月賺1.33億元 每股賺1.15元

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最近房市北中南都傳出捷報，資金行情欲罷不能，營建類股自史上最高點640點，回檔整理至578點附近，不過反應在房地產相關個股的營收和獲利上，持續出現大亮點，房地產「代銷天王」海悅（2348）股價本周飆上史上新高的221元！近1個月漲幅逾35％，股價表現也遭到警示；海悅公告自結財務數字，除第1季EPS達7.93元，創史上單季新高之外，4月自結每股稅後純益，達1.15元。今年海悅仍手握不少百億級大案，且自建案也可望陸續完工挹注，獲利動能欲小不易。

海悅近期由於股價在集中交易市場已達公布注意交易資訊標準，因此公告相關財務業務等重大訊息。

海悅表示，最新自結今年4月的營收，單月為5.1億元，年增58.52％；稅前淨利1.94億元，年增147.06％；稅後純益1.33億元，年增121.6％；單月EPS達1.15元。

海悅日前公布的第1季財報，合併營收22.8億元、營業利益9.24億元、稅後淨利9.19億元，營收獲利皆較去年同期成長，EPS達7.93元，刷新史上新高。

海悅表示，第1季較去年同期營收、稅前淨利、稅後純益、每股稅後純益都同步成長，主要原因，是因為今年第1季認列建案營建收入及出售道路地收入所致。

今日海悅股價漲多拉回，盤中暫跌2.5元，站在197.5元附近。