《國際金融》foodpanda母公司點火 歐股衝新高

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二歐洲股市小漲，並再創歷史收盤新高，雖然美國最新發布的通膨數據超乎預期，但德國Delivery Hero出售台灣foodpanda外送業務，激勵股價創下史上最大單日漲幅。

泛歐STOXX 600指數小漲0.18%，類股普遍收高，以汽車股漲1.4%，表現最佳。

Delivery Hero飆漲26.3%。優步（Uber）宣布以總價12.5億美元收購其增發新股和在台灣的foodpanda外送業務。受此激勵，其同業Just Eat和Hellofresh亦分別漲6.80%和4.85%。

由於美國生產者價格指數（PPI）高於市場預期，STOXX 600指數盤中一度下挫。美國4月PPI月漲0.5%，高於市場預估的月漲0.3%。惟聯準會主席鮑爾稱這份通膨報告為「喜憂參半」，而非「火熱」。

此外，鮑爾稱美國整體經濟穩健，但今年通膨缺乏進展，聯準會需要更有耐心，他重申現行的限制性政策可能需要更長時間才能讓通膨回到央行設定的2%目標，但他也再度排除下一步是升息的可能性。

在上周強勁上漲之後，投資人這兩天陷入觀望，以等待更多有關於美國何時首次降息的線索出現。雖然歐洲央行表明降息路徑不受美國聯準會影響，但6月之後的利率前景仍然不明。

比利時央行總裁Pierre Wunsch在接受德國媒體Handelsblatt訪問時表示，雖然歐洲央行的前兩次降息是「毋庸置疑、理所當然的事」，但如果美國比預期更慢放寬政策，可能推遲歐洲央行的一些舉措。

Capital Economices首席全球經濟學家Jennifer McKeown表示，美國和歐洲之間最大的區別在於美國經濟相對強韌，尤其在家庭支出方面。這說明為什麼美國可能會晚一點才開始降息，最有可能是落在9月。

焦點股方面，瑞士眼科保健集團愛爾康（Alcon）第一季業績報喜，股價上漲7.5%，並創下歷史新高。

助聽器製造商Sonova Holding看好2024年加速成長，股價勁揚6.7%。

法國興業（Societe Generale）漲3.7%，帶動銀行股指數漲逾1%。法國總統馬克宏表示，歐洲銀行業需要擴大整合，即使這意味著某法國大型銀行會被其歐洲競爭對手收購。

德國武器製造商Rheinmetall第一季營收獲利不如市場預期，股價下跌2.7%，使德國DAX指數承壓。DAX指數下跌0.1%，表現落後其他歐洲股市。

化學品經銷商Brenntag下修全年獲利預測，股價大跌8.2%，在泛歐指數中敬陪末座。

全球最大線上博奕公司Flutter Entertainment維持全年展望不變，股價下跌近2%，使旅遊休閒股受到重創。

福斯汽車上漲2.6%。媒體報導該德國汽車巨擘考慮出售旗下重型卡車製造部門Traton SE高達10.8億美元股票。