瑞穗天合國際觀光酒店與日本長野縣池之平飯店締盟 共同行銷兩地溫泉與觀光

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

天成飯店集團旗下奢華度假品牌瑞穗天合國際觀光酒店，與日本長野縣近70年歷史的池之平飯店，雙方共同簽署友好交流備忘錄，由天成飯店集團副董事長暨執行長張東豪、池之平飯店代表取締役社長矢島義拡代表雙方簽署，未來兩家飯店也將透過交流吸引觀光客造訪，並進行兩地溫泉、特產與區域行銷，並規劃兩家飯店的客座主廚互訪，將為台日觀光友好交流更添新頁。

台日兩家飯店此次能夠締結友好交流，因國營臺灣鐵路公司所屬彰化縣田中車站，於2018年在輕井澤觀光協會的引薦下，與日本信濃鐵道的田中？簽署姊妹車站，多年來持續推展雙方的鐵路觀光，也促成了此次的友好締結牽線。

池之平飯店位於長野縣海拔1,416公尺的白樺高原，鄰近日本百大名山「蓼科山」，飯店就位於白樺湖湖畔，隨著四季變化擁有絕佳湖景，白樺高原更是日本的滑雪勝地，距離最近的滑雪場只要6分鐘車程，飯店成立於1955年，分為新本館、東館、ANNEX館三棟館別，總房間數241間，共可接待約1,000名旅客，其中新本館於2023年4月重新裝修開幕，池之平飯店也是長野縣最大的休閒度假飯店。

池之平飯店的新本館共有10層樓，擁有65間標準精品套房、6間豪華套房與1間總統套房，高樓層可以遠眺白樺湖的湖景，以及遠處山巒美景，新本館更是所有客人用餐與休閒的中心，一樓設有可容納500人的「湖畔之風」自助餐廳，大片落地窗讓人在用餐時可以放鬆瀏覽湖景風光，供餐區域儼然像是新穎的美食街，晚餐時段依主題分為現流海鮮、主廚特製肉類料理、中華料理與信州家鄉料理等13個區域，提供鮮新鮮現切生魚片、天婦羅與現煎牛排，與豐盛的信州特色料理。

位於三樓的「湖天之湯」露天風呂，是長野縣最大的溫泉水療設施，從室內到戶外，分為傳統裸湯、天空桑拿、烤箱蒸氣室、冷水浴等，其中更設有露天泳衣混浴區，讓家人情侶能夠一起享受泡湯的樂趣，泡湯的同時更可欣賞白樺湖的景色。飯店還設有室內游泳池、保齡球、電子遊戲區、運動區與遊戲區等多元休閒設施，以及白樺禮品／紀念品店，商店收羅信州地區名產、日本工藝品與清酒等。

天成飯店集團旗下的桃園高爾夫俱樂部，多年來也與日本擁有四家球場的關文集團建立了姊妹球場交流互訪的情誼，此次瑞穗天合國際觀光酒店能與池之平飯店建結合作，相信更加堅定了台灣與日本飯店業界友好交流關係，未來雙方也將致力於交流活動，促進彼此的互惠共榮，並透過共同行銷，讓消費者更認識兩地與兩家飯店的特色。

瑞穗天合國際觀光酒店坐擁瑞穗溫泉，有黃金湯、生男之湯的美譽，以享溫泉遊莊園為發展主軸，酒店內則有金色水樂園、跑跑甩尾車、無限樂園、兒童超跑俱樂部、健身房、三溫暖裸湯區、25公尺室內游泳池等眾多水陸休閒設施，以及融合了東、西方的精妙手法的悅華莊SPA。酒店更於2020年、2023年兩度獲得交通部觀光署星級評鑑，榮獲卓越五星殊榮。

池之平飯店則是擁有引自蓼科山麓的樽澤溫泉，位於白樺湖畔的絕佳景致，多元的室內遊戲設施，冬季是日本的滑雪聖地，周遭更有森林遊樂園、美術館區，是不論各種年齡或世代都能充分享樂的大型溫泉度假村。兩家飯店有不少相似之處，未來也希望透過強強聯手激盪出火花，打開彼此的知名度，並增加兩地的觀光聲量與旅客量。