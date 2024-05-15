《商情》期金漲近1%；BDI跌破2000點大關；美棉跌近4%；原油回落

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時報-商情早報

1.美元疲軟，周二紐約期金漲近1%。

2.LME：05/14期銅收10114.00美元/公噸，跌71.50美元。

3.NYMEX：6月輕質原油跌1.10美元，每桶為78.02美元。

4.西德州原油下跌1.09美元，每桶為79.62美元。

5.05/14BDI運費指數為1993.00。

6.SICOM：天然橡膠6月期貨RSS3下跌1.20美分。

7.NYCE：7月棉花跌3.00美分，每磅為74.63美分。

8.CBOT：5月黃豆粉漲2.00美元，每公噸為363.60美元。

9.05/14TRJ-CRB下跌0.31，為287.38。

10.05/14 SGX 62%鐵礦石報每公噸116.05美元，跌1.24美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元疲軟，周二紐約期金漲近1%；係因美國4月份生產者物價(PPI)指數高於市場預期，表明通膨仍居高不下，引起美元及和10年期公債殖利率雙跌，同步令金價止跌反彈；終場收盤報價，6月黃金漲16.90美元，報2359.90美元；7月白銀漲0.26美元；7月鉑金漲33.80美元；6月鈀金漲16.60美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-實物需求轉弱，期銅下跌0.7%；據了解線材行業占中國銅需求總量的65%，由於倫敦金屬交易所(LME)銅價今年已上漲18%，距離2022年創下的10,845美元歷史高點相距不遠，高價抑制了中國實物銅市場的活動，疊加傳統消費旺季第二季度的需求低於預期，致倫敦(LME)銅價下跌。終場周二指標期銅下跌71.5美元；期錫上漲448美元；期鎳下跌155美元；期鋅上漲6美元；期鋁上漲9美元；期鉛上漲8.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-美通膨數據升高，周二歐美原油期貨回跌，由於美國4月生產者物價漲幅超出預期，引發市場對利率可能保持高位以應對通膨的擔憂，打壓國際油價跌至9周低點，不過因中東緊張局勢和加拿大山火對石油供應的風險，令油價跌幅縮小， NYMEX-6月輕質原油期貨下跌1.10美元，報每桶78.02美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.98美元，報每桶82.38美元。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運力偏多，周二BDI指數失守2000點大關；由於市場可用運力較多，且FFA遠期合約價格下跌，令海岬型船運價續減超過1400美元，此外鎳礦貨盤減少、糧食航線亦不振，致終場波羅的海乾散貨BDI指數失守2000點大關；其中最新報價BDI指數下跌73點，收1993點，跌幅3.5%；BCI指數下跌177點，收2931點，跌幅5.7%；BPI指數下跌39點，收作1978點，跌幅1.9%；BSI指數下跌10點，收作1475點，跌幅0.7%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-氣候因素支撐，周二大阪期膠續漲近2%；據了解，最大橡膠生產國泰國面臨收割天氣不佳的干擾，故膠價將可能保持在高位，且中國下游輪胎工廠已逐步恢復生產、日本4月生產者物價指數(PPI)年增0.9%，令終場大阪期膠續漲近2%；其中大阪交易所OSE橡膠10月期貨漲1.7%，報每公斤313.3日圓；新加坡交易所SICOM橡膠6月期貨跌0.1%，報每公斤164.80美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨跌0.7%，收於每噸14310元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆期貨下跌，分析師表示，市場對美國總統拜登政府沒有將廢食用油列入對中國商品加徵關稅的清單感到失望，玉米期貨跟隨大豆下跌，小麥在觸及 10 個月高點後下跌，由於擔心俄羅斯小麥產區出現霜凍，終場5月小麥跌13.25美分， 5月玉米跌4.75美分，5月大豆跌6.5美分，5月黃豆油跌1.84美分，5月黃豆粉漲2美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美棉種植率高，周二ICE棉花期貨跌近4%；因美棉播種進度積極及天氣良好的影響，打壓棉花價格，以及國際油價回跌，同步令期棉跌近兩周最低；終場ICE美國交易所2號棉花7月棉跌3.86%，報每磅74.63美分；終場中國鄭州商品期貨5月期棉結算跌0.03%，報每公噸14915人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-煉焦煤跌至1個多月低點，鐵礦石回落；受中國最大生產中心原物料供應增加的預期拖累，焦煤期貨價格周二下跌逾3%，創一個多月以來的最低水準，煤炭價格下跌導致成本支撐不足，導致成品鋼材價格下跌，進而對鐵礦石價格造成壓力，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格回落。終場周二新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.92%，報每噸103.38美元；62%鐵礦石近月跌1.06%，報每噸116.05美元。(呂方維整理)(商品行情網)