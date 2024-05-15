《基金》ETF扮台股神隊友 有「積」最會漲、高息靠1將

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【時報記者任珮云台北報導】台股續創歷史新高，昨收20985.85，多方氣勢凌厲，年至今漲幅已逾17%，除了台積電(2330)領軍帶動外，今年ETF也是活絡股市的重要推手，盤點市面上眾多標的，今年以來最會漲的台股ETF當屬科技ETF，包括台積電占比最高的富邦科技(0052)，市值型ETF富邦台50(006208)、元大台灣50(0050)，漲幅皆超過2成，至於股民最熱愛的高股息ETF，除了凱基優選高股息30(00915)外，皆落後大盤表現。

富邦科技(0052)ETF經理人陳（又又）吉指出，台積電由2023年底593元突破近期800元大關後，先進封裝產能持續滿載利多效應持續發酵下，近期公布之4月單月營收更是不負眾望，繳出歷史單月次高的好成績，帶動加權指數劍指21,000點大關。根據美系外資預估，今年台積電CoWoS產能中超過50%比重由AI晶片龍頭輝達(Nvidia)囊括，博通(Broadcom)則為台積電CoWoS第2大客戶，超微、亞馬遜等國際大廠亦有一定訂單能見度，展望2025年先進製程產能擴充後，可望持續帶動中長期營收動能。

0052投資策略著重於國內中大型科技類股，持有台積電權重超過6成，為國內掛牌台積電持股權重最高之科技ETF。科技族群長期位居台股盤面重點，國內科技類股產業鏈完整且技術具領先優勢，AI終端應用持續擴增與當前高利率環境即將告終下，皆有利於企業營收持續轉好並持續帶動相關族群表現。

陳（又又）吉表示，AI終端應用仍須觀察市場接受度以及軟硬體整合進程，然若以國際大廠持續提升規格效能、深化邊緣運算應用等長期趨勢而言，軟體生態系將可望隨硬體先行發展下持續完備，科技族群可望持續受惠多元題材持續帶動股價向上。