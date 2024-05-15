江國中｜AI PC題材廣泛 藍天、華碩漲勢蝴碟效應正在擴散

台股如預期，已連3天創下歷史新高，指數正式突破21,000點大關。口訣：「漲勢看撐不看壓」目前大盤主力成本支撐在20,883、20,723、20,567，支撐不破就是繼續漲，至於會漲到那？台股周轉折預告值在21,594，月轉折預告值在22,658，台股下個目標將挑戰22,658點。

至於大家關心的美國CPI，在4 月汽油零售價格升至去年 10 月以來新高下，經濟學家普遍預估將出現高於預期的成長。不過投資人不必太過擔憂，因為聯準會主席鮑爾已指出，通膨進展雖不如預期平順，但美國整體經濟表現良好，聯準會「不會升息」。此外，值得留意的是，原油從4月底進入趨緩，5月已進一步下跌。加上昨日美國公佈4月PPI年升2.2％，雖超乎預期寫12個月新高，但美債殖利率卻是不升反降，這似乎暗示市場已接受「降息是遲早的事，只是往後遞延罷了」。再次提醒，降息=熱錢效應=推高股市，目前看起來最快9月才降息，第2次降息資金行情才會結束，未來3~6個月還會有資金行情。

個股部分：本周股價表現最亮眼的個股就是藍天（2362），三天連拉三根漲停。其飆漲的原因，除了具備「股價整理已久+低基期」的條件外，在基本面上，藍天布局AI PC新品取得先機，今年筆電事業在東南亞、歐洲市場大回升，法人預期，藍天今年本業獲利拚站上20億元，較去年成長15％以上。顯然藍天更重要的飆漲基因是「AI PC」的成長。看看其他AI PC相關個股—華碩（2357），首季EPS高達7.33元，較去年首季的虧損大幅成長。並宣告AI PC將會是PC產業的重大產品循環，將在6月的COMPUTEX推出新款AI PC產品，而 AI PC的價格漲幅可能增加100至150美元激勵下，本周股價已創下歷史新高，其他AI PC股精英、宏碁、仁寶等，股價也同步轉強。

研調機構Counterpoint報告直指，PC已悄悄搭上生成式AI熱，成為2024年PC出貨回升的祕密武器。建議投資人，可把目光移到轉換到「AI PC」的相關股票。至於台股目前是否也有股票，跟藍天、華碩等，具備相同大漲的基因呢？絕對有的，看看AI PC的宏碁（2353）、精英（2331）；還有AI PC要用的DDR5相關的十詮（4967）、威剛（3260）、南科（2408）、廣穎（4973）；還有AI PC要用PMIC的矽力-KY（6415）、茂達（6138），皆是值得投資人可留意的標的。本周台積電、華碩大漲再創歷史新高價無疑是宣告，AI股輪動輪漲的趨勢將正式運行，研判AI股將輪動輪漲，基期愈低接棒大漲機會愈大！

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