金融股殖利率不迷人？台積、主權基金默默敲進金融債 陳重銘曝原因

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台股驚驚漲！今（15日）開盤在台積電領漲下，早盤攻高衝破21,000點整數關卡，金融股全線走揚，但隨著今年來股價水漲船高，金融股殖利率也不斷縮水，關注金融類股大部分的殖利率都已降至不到4％，那麼，存股還能選金融股嗎？對此，不敗教主陳重銘表示，金融債也會是好選擇之一。

山不轉路轉，陳重銘指出，其實已經有不少大戶默默在吃貨（金融債）了，即便聯準會延後降息，但台積電仍持續買進金融債。根據公開資訊觀測站顯示，台積電4月曾公告加碼金融債，光今年4月就加碼2.4億美元，據台積電財報顯示，目前已持有美國銀行、摩根士丹利、高盛、富國銀行、摩根大通、花旗等10家世界銀行龍頭所發行的債券。此外，全球最大主權基金挪威主權基金2023年也投資了近140億美元在金融債。

陳重銘表示，聯準會過去幾年大幅升息後，目前金融債殖利率已經接近6％，大幅超過台灣金融股，此外，金融債ETF股利屬於海外所得，因此在所得稅有相對優勢。

那麼，金融債現在適合存嗎？陳重銘表示，由於目前聯準會利率仍處於歷史高點，代表債券投資人可以坐領高息，而當未來聯準會開始降息了，債券殖利率會跟著下滑，債券價格則會逆勢走揚，所以此刻對於投資人而言是非常好的進場點，現在擁有高殖利率，未來則喜迎資本利得。

陳重銘補充，除了選擇高信評的金融債之外，也要同時考量配息金額與穩定度、折溢價幅度、總報酬率、降息後上漲潛力等面向。

股票好，還是債券好？陳重銘表示，重點在時機及配置。長期投資來說是「股優於債」，因為好公司可以同時賺進股利跟價差，債券則是以利息為主。但是如果是在股市高點，股票投資人也應該要居高思危，此時就要做好資產的配置。長期來說，股票跟債券走勢是負相關，股災時持有債券就會發揮出保護資產的效果。

總上所述，陳重銘指出，國泰10Y+金融債（00933B）具備高殖利率、資本利得優勢，且就長期投資的存股族而言是「股優於債」。陳重銘統計00878+00933B（股7債3）的投資組合，年化波動度明顯降低，而且在相同的風險係數下也可以得到更高的報酬。陳重銘認為，投資就是在風險跟報酬間取一個平衡，投資不能只想著贏，也要為未來的風險做準備。做好股債平衡配置，穩穩的投資才可以駛得萬年船。