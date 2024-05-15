住一館送一館！墾丁凱撒攜手台南、台東趣淘漫旅祭住房優惠

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搶攻暑假前出遊商機，凱撒飯店連鎖旗下墾丁凱撒大飯店、台南趣淘漫旅，以及台東趣淘漫旅三館攜手合作，即日起至6月28日推出「住一館送一館」住房加碼活動，活動期間凡預訂三館指定住房專案，入住依專案內容可獲得乙張指定館別主題客房住宿券，不需連續住宿，旅人可依行程彈性運用自行安排假期，一次體驗有別以往的山海魅力及刺激冒險主題假期。

凱撒飯店連鎖旗下三館墾丁凱撒、台南與台東趣淘推出的「住一館送一館」住房加碼活動，第一晚預訂指定專案入住後，依專案內容可獲得乙張指定館別主題客房住宿券，不需連續住宿，加上長達半年的票券效期，讓旅人自由安排墾丁、台南或台東之旅，彈性又便利。

南臺灣度假首選墾丁凱撒，平日雙人入住景觀客房一泊二食每晚8,800元起，專案包含迎賓點心、迎賓飲料及休閒中心DIY活動或季節精選行程體驗1次，專案加贈乙張台南趣淘或台東趣淘漫旅平日雙人一泊一食住宿券，以超划算的住宿價格，就能一次感受不同城市風貌。

全台首創冒險主題飯店台南趣淘漫旅，平日雙人入住三天兩夜每晚3,900元起，除享住宿二大床豪華景觀客房及台南特色自助早餐外，專案另贈六項冒險活動體驗（活動包括自由落體、攀登競技、翱翔漫旅、高空漫步、光束任務及全館解謎）與台東趣淘漫旅探索客房一泊一食住宿券乙張。而為鼓勵更多人逗陣來趣淘，另有三天兩夜逗陣套房可供選擇，25坪寬敞舒適的住宿空間，平日雙人入住三天兩夜每晚也只要6,900元起，入住則贈送墾丁凱撒景觀客房一泊一食住宿券乙張。

而距離台東火車站步行不到3分鐘的台東趣淘漫旅，則推出平日入住逗陣客房(2中床)三天兩夜每晚5,300元起、趣淘套房三天兩夜每晚5,800元起優惠，依預訂專案另贈乙張墾丁凱撒或台南趣淘漫旅平日一泊一食住宿券。入住台東趣淘搭配飯店預約租車服務，租車、還車皆可在飯店櫃台一站式完成，輕鬆即可探索東台灣之美。

除了「住一館送一館」住房加碼活動，墾丁凱撒大飯店另推出「暑假早鳥」住房專案，本次暑假早鳥主打全包式主題假期，專案附贈2客發現西餐廳自助早餐及2客自助式晚餐，暑假雙人入住景觀客房一泊二食每房每晚8,399元起，飯店官網訂房加購高鐵車票再享最低78折起優惠，即日起至5月31日同步開放預訂。活動詳情可至各飯店官網查詢