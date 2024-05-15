《金融股》一銀主辦越南汽車大廠長海集團5000萬美元聯貸

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【時報記者任珮云台北報導】第一金(2892)旗下第一銀行等4家金融機構於5月3日與越南汽車製造銷售龍頭「TRUONG HAI GROUP CORPORATION」(長海集團)完成5000萬美元聯貸案簽約，該聯貸案係由第一銀行胡志明市分行統籌主辦並擔任帳務管理銀行，參貸行由彰化銀行、玉山銀行及中國輸出入銀行共同攜手合作，本次聯貸資金主要係充實營運周轉金。

「TRUONG HAI GROUP CORPORATION」為越南市占率第一之汽車製造商，所代理自小客車品牌包括「BMW」、「Mini」、「KIA」、「Mazda」、「Peugeot」，另有大貨車自有品牌「THACO」，自2014年起連續10年蟬連越南汽車銷售市占冠軍，在市場具有極高知名度，且於越南茱萊設有7個汽車組裝廠及零組件製造廠，於當地製造業具有舉足輕重之地位。

鑑於越南人均擁有汽車數量仍低，第一銀行看好越南汽車產業未來發展前景，為持續深化在地龍頭企業客我關係，統籌主辦本次「TRUONG HAI」境外聯貸案；本次合作除響應政府新南向政策，秉持「長期深耕、雙向互惠」核心理念，更展現第一銀行「攜手躍進、拓展布局」的經營策略，有助於越資企業取得持續成長的營運資金，共享越南強勁經濟成長果實。

第一銀行胡志明市分行成立於2003年3月3日，在地深耕逾21年，業務發展初期以服務跨境營運的臺資企業為主，近年來配合越南外銷及內需的雙重成長動力，長期深耕當地市場優質客戶及拓展新戶，帶動2024首季越資客群授信額占比達71.3％，已超越臺資客群，近年存、放款均額及獲利持續成長，扮演越南經濟快速躍進的見證者及參與者，並落實新南向之永續發展。