《光電股》玉晶光Q2淡季 外資送暖拱上500元

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【時報記者張漢綺台北報導】玉晶光(3406)第1季稅後盈餘為10.88億元，為歷年同期新高，單季每股盈餘為9.65元，由於第2季為傳統淡季，玉晶光預期第2季營收將較差，2家美系外資及1家日系外資最新報告調高玉晶光2024年/2025年獲利預估，給予目標價亦在500元之上，激勵玉晶光今天早盤股價強勢大漲，重登500元關卡。

受惠於蘋果Vision Pro上市及Meta的VR產品重啟拉貨，玉晶光第1季合併營收為52.36億元，年增57.36%，為歷年同期新高，營業毛利為19.22億元，年增84.91%，合併毛利率為36.71%，年增5.47個百分點，營業淨利為11.48億元，年增3.84倍，營業淨利率為21.92%，年增14.8個百分點，稅後盈餘為10.88億元，年增3.58倍，為歷年同期新高，每股盈餘為9.65元。

玉晶光前4月合併營收為71.13億元，年成長73.48%；玉晶光表示，第2季是美系客戶傳統淡季，預估第2季營收可能會比較差，但有望比去年同期好。

玉晶光第1季財報出爐後，3家美系外資及1家日系外資出具最新報告，其中1家美系外資表示，受惠於高階智慧型手機市佔率提升、產能增加及良率改善，玉晶光在2024年上半年的營運成長優於季節性，預期玉晶光毛利率可望維持在36%到37%，我們將玉晶光2025年獲利預估上調5%，並將2024年及2025年每股盈餘分別提升11%跟5%，給予「加碼」評等，目標價由475元調高至500元；1家美系外資將玉晶光2024年/2025年獲利預估調高31%/17%，維持「中立」評等，目標價由455元上調至525元；另一家美系外資也給予「加碼」評等，目標價為500元；至於日系外資亦重申玉晶光「買進」評等，目標價上調至582元。