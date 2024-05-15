《美股》焦點股：NVIDIA目標價看升、谷哥推AI搜尋引擎

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】焦點股：

●計畫在22日公布最新財報的NVIDIA收漲1.06%，盤後小跌0.07%。高盛預估，NVIDIA的目標價位，可望在12個月內上看至1100美元，因為人工智慧AI伺服器需求強勁，加上供需面已改善。

●據悉，4月底在超級充電部門裁員近500人之後，特斯拉又開始重新回聘部分員工，但不清楚具體人數。上周，執行長馬斯克公開承諾，今年將投資至少5億美元擴大充電網路，提高現有充電站服務品質以及提升效能。

●雖然被OpenAI搶先發布人工智慧AI相關產品，但谷歌將要推出AI搜尋引擎。谷歌的生成式搜尋體驗（SGE）先在美國發行，之後會陸續推廣至其它國家，直球對決OpenAI的AI模型GPT-4o。

●美國航空協會（Airlines for America）預估，今年夏季載客量可望年增6.3%，達2.71億人次，激勵航空類股走揚。例如，美國最大航空公司美國航空（AA）漲1.74%，另家大型航空業者聯合航空（UA）也漲1.27%。

●美國飛機製造商波音表示，4月只有交給客戶24架商用飛機，較2023年同期少2架。另外，上個月遭取消33架飛機訂單，故在手訂單降至5646架，較前1個月5668架要少。波音股價收漲1.29%，盤後下跌1.28%。