《綠能環》雲豹能源首季虧損 股價窘態

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【時報記者郭鴻慧台北報導】雲豹能源(6869)首季因提列一次性訴訟損失，使得單季營業淨損為新台幣1,565萬元，歸屬母公司淨損204萬元，每股淨損0.02元。今日股價跳空開低，晨盤最低探至131元，隨後漸漸回穩，跌幅縮減至1.4%左右。

雲豹能源首季合併營收為新台幣10.02億元，工程收入佔營收比重58%，其中儲能工程營收持續成長，水處理工程營收更呈現倍數成長，年增291%，佔總營收19%。第一季綠電交易營收年增率達478%，貢獻25%營收，成為持續、穩定營收來源。

雲豹能源旗下水處理子公司煒盛環科在雲豹能源入主前之訴訟落幕，於第一季提列一次性訴訟損失，使得單季營業淨損1,565萬元，歸屬母公司淨損為新台幣204萬元，每股淨損0.02元。

雲豹能源總經理趙書閔表示，太陽光電、儲能、水處理及綠電交易仍是今年營收成長主要動能，尤其綠電交易事業已展現優異成果，旗下天能綠電今年1月至4月所發放太陽光電之綠電憑證數量排名第一名，成為國內市占第一售電業者，今年集團全年營收可望持續創新高。

展望未來，雲豹能源除了本業工程收入穩健成長，集團營收來源也將多元化。旗下煒盛環科今年4月奪下「台北市濱江水資源再生中心」新台幣98.88億元標案，持續強化水處理事業版圖的同時，公司也將發展水處理結合太陽光電、儲能之複合式案場，整合集團資源，並維持穩定獲利。