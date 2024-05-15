輝達營運噴發！黃仁勳去年加薪60％ 員工薪資也曝光了

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【時報資訊 柯婉琇】受惠於AI熱潮，輝達（Nvidia）營運強勁成長、股價隨之飆升，執行長黃仁勳（Jensen Huang）2024財年（截至2024年1月底）獲得總薪酬3,420萬美元，較前一年度的2,140萬美元大幅成長60%，不僅高於超微執行長蘇姿丰（3,040萬美元），也讓英特爾執行長基辛格（1,690萬美元）望塵莫及。

根據輝達周二提交的年度文件，黃仁勳獲得的股票獎勵比2023財年高出約700萬美元，此外，他還額外獲得400萬美元的現金分紅，以及250萬美元的其他津貼，如住宅保全和顧問費。

噴發式的AI晶片需求帶動輝達營收大幅成長。去年股價大漲2倍多，並在今年2月成為第三家市值突破2兆美元大關的上市公司。

輝達周二收漲1.06%，報913.56美元，市值逼近2.3兆美元，僅次於微軟和蘋果。

公司高階主管的獎勵通常取決於某些財務指標，包括公司營收和營業利益率。輝達表示，高階主管的績效指標都超越了目標上限。

2024財年財務長Colette Kress加薪約22%，達到1,330萬美元。

輝達事業蒸蒸日上，員工財富也水漲船高。2024財年該公司員工薪資中位數達26萬6,939美元，較前一年度成長約17%。

輝達2024財年第四季營收年增265%，為221億美元，優於市場預估的206.2億美元。經調整後每股盈餘較前一年度同期暴增486%，為5.16美元。2024財年全年營收成長126%，達609億美元。經調整淨利成長286%，為323億美元，經調整後每股盈餘為12.96美元。