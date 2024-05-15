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國台辦宣布嚴懲劉寶傑等5位台灣「名嘴」

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國台辦發言人陳斌華。圖／本報資料照片
國台辦發言人陳斌華。圖／本報資料照片

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【中時新聞網 莊雅婷 、中時 藍孝威】大陸國務院台辦今（15日）宣布將嚴懲台灣「名嘴」黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川及其家屬，原因為罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊。

國台辦今舉行例行新聞發佈會。會上，台海之聲和「看台海」記者問，近年來，某些所謂台灣「名嘴」胡編亂造「大陸人民吃不起茶葉蛋」、「大陸高鐵沒靠背」等虛假信息，散布謠言，抹黑大陸，常常引發兩岸網民對立，大陸民眾對此非常憤慨。有消息稱，大陸方面正在針對這些長期造謠誹謗的台灣「名嘴」，研究懲戒措施，請問發言人能否予以證實？

對此，大陸國台辦發言人陳斌華表示，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，並透過電視、網絡、報刊等媒體大肆傳播。他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。

陳斌華強調，對惡的沈默和縱容，便是對善的不公與傷害，輿論不是法外之地，任何編造、散布謠言，擾亂社會秩序，損害國家榮譽和利益的行為，都將受到法律的懲處。

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