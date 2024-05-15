顛覆想像！「台啤乖乖奶油椰子啤酒」全家獨家上市

兒時的回憶加上成年後的回憶，讓你想到了什麼？「喝」的乖乖你能想像嗎？新推出的乖乖商品不是零食也不是飲料，而是與台灣啤酒合作首創的「台啤乖乖奶油椰子啤酒」。台啤將沁涼的椰子水和清爽的啤酒麥香相融合，每一口都散發著淡淡的奶油玉米甜香，讓人彷彿置身於夏日的熱帶海岸。3%微醺的酒精度和清爽暢快的氣泡感，絕對是今夏消暑的最佳選擇。想嘗鮮，就快到全家便利商店門市購買。

台啤表示，台灣啤酒與乖乖對於台灣的每個世代，都是不可或缺的經典口味。今夏，兩大台灣在地品牌攜手合作，將雙方熱銷的明星產品結合，帶來一款絕對令人驚艷的新品「台啤乖乖奶油椰子啤酒」！小時候的乖乖、成年後的台啤，兩個時期的美好，現在可以一口氣擁有！喝下象徵機台通行證的綠色乖乖啤酒，好運可能也會跟著你暢行無阻喔！

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)