繳稅季靠Bankee 4大補血祕技化身繳稅達人

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時序來到5月中旬，仍有不少民眾在想怎麼繳稅才能省最多，除多方比較各家推出刷卡回饋優惠外，手頭緊的人也需要減輕資金壓力的方案，以減緩荷包失血之痛。遠東商銀Bankee社群銀行提出4大補血祕技，幫助客戶化身繳稅達人，除信用卡刷卡繳稅可享最長150天零利率外，透過指定連結申辦Bankee信用卡的新戶在2024年7月3日前，使用LINE PAY綁定Bankee信用卡累積刷滿新臺幣600元，還可獲得LINE POINTS點數 300點，有資金需求者也可以申請Bankee「貸你存」挑戰型信貸，挑戰拿回一半已繳利息。遠東商銀Bankee社群銀行透過超給力的各種回饋為客戶的荷包補補血。

補血祕技第一式、持Bankee信用卡繳稅，享最長150天零利率。遠東商銀Bankee信用卡於繳稅季期間，特別推出繳稅活動，無論新舊戶，刷卡繳稅滿只要新臺幣3,000元，就可使用「慢慢付」(分期付款)功能，享有首期繳款延長最久至60天，無論分1期還是分3期都可享0利率，等於享有最長150天零利率。此外，新戶於活動期間透過活動指定連結申辦Bankee信用卡，並於活動截止日前使用LINE Pay綁定Bankee信用卡付款成功，累積刷滿新臺幣600元還可獲得獎勵金LINE POINTS點數 300點。

補血祕技第二式、「貸你存」挑戰型信貸，拿回已繳一半利息。適逢繳稅季手頭較緊或有資金需求者，可選擇Bankee「貸你存」挑戰型信貸，只要在貸款期間準時還款，即可拿回50％已繳利息，以挑戰型信貸最低利率4％來算，返還一半利息後，等於信貸利率只有2％，對總是面臨高利率的族群來說，是打破傳統計價方式的難得機會，回饋50％利息更等於是多了一筆存款。挑戰型信貸不但24小時都可線上申貸，完成對保後資金最快30分鐘就可入帳，申貸相當便利。

補血祕技第三式、閒錢存Bankee享1.435％新臺幣活存優利無額度上限。繳完稅後若是有退稅或有額外閒錢，則可將錢存進Bankee數位活存帳戶，享有1.435％無額度上限的新臺幣活存優惠利率，比一般活存利率高約1.71倍。新戶若使用社群圈圈主推薦碼開戶，新戶將與社群圈圈主各享有6個月內新臺幣5萬元存款額度2.6％優惠存款利率，個人透過社群圈機制最高可享新臺幣500萬存款額度2.6％活存高利。

補血祕技第四式、綁定電子支付平臺繳稅，享最高新臺幣700元回饋金。新戶申辦Bankee數位存款帳戶且完成首次綁定「悠遊付」或以「iPASS Money」電子支付平臺繳納綜所稅，即享Bankee提供新臺幣300元回饋金，加上電子支付平臺提供限量回饋，最高回饋可達新臺幣700元，實際加碼回饋及名額以各電子支付平臺公告為準。