長榮大賺為何慘跌？業內揭關鍵原因 蔡明彰加碼3點看好航運後市

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受惠國際地緣政治持續影響、歐美經濟復甦帶動貨載量推升運價，貨櫃三雄首季獲利亮眼，然而，長榮今（15日）開盤卻一度重挫逾半根跌停，引發市場熱議，法人認為可能與本業獲利不如預期有關，長榮第一季財報主要以業外收入為主。萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，長榮第一季每股獲利8.14元，低於市場預期的10元以上，只能算是勉強符合預期。

長榮今日開低走低，早盤持續逾盤下震盪，盤中一度跌至202元，重挫逾6％，截至發稿時間，仍大跌4％左右。

長榮第一季合併營收886.39億元，年增32.64％，稅後純益173.82億元，季增427.84％（約4.27倍），年增244.70％（約年增2.45倍），每股稅後純益（EPS）為8.14元，每股淨值暴升至221.61元。

長榮4月合併營收318.14億元、月增約6％、年增約42％，連續三個月營收維持在300億元之上，前四月營收1,204.52億元，年增約35％。由於大陸五一長假後運價、運量飆漲，再加上美國線換約價格大幅調漲的貢獻，長榮5月合併營收將有望往350億元邁進。

蔡明彰表示，市場對於航運股財報的期待，往往不是太高就是太低，他指出長榮第一季每股獲利8.14元，低於市場預期的10元以上，只能算是勉強符合預期，法人也指出，關注長榮財報，第一季獲利主要靠業外支撐，本業獲利更是低於市場預期，推估可能是引爆殺盤的主因。

至於航運後市而言，蔡明彰看好6月運價上漲，他認為國際地緣政治持續緊張可望為運價提供支撐，並帶來漲勢，加上歐洲央行6月可望降息，歐元區可望釋出需求，6月將是歐亞貨櫃淡季是否轉入旺季的觀察點，蔡明彰表示，若出現貨主搶倉的情況，則可望旺季更旺。

最後，蔡明彰也指出，中國經濟漸有起色，4月出口年增1.5％，進口則年增8.4％，較上月雙雙轉正，並優於市場預期。